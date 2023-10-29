android-1.ru / Игры / Экшен / Live or Die: Zombie Survival Pro (Мод, Много денег)
Live or Die: Zombie Survival Pro (Мод, Много денег)

Live or Die: Zombie Survival Pro (Мод, Много денег) 0.5.1

35
9
Скачать (158 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
0.5.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
PRIDEGAMESSTUDIO OU PLC
Категория:
Экшен / Платные / Лучшие игры
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 158 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
48 232

Live or Die: Zombie Survival Pro - Ты выжил после апокалипсиса, на земле остались лишь пустоши в которых бродят зомби и остатки выживших. Миллиарды людей погибли после заражения смертельным вирусом, остальные стали живыми мертвецами. Все пустоши заполнены этими существами, которые очень опасны. Ищи новые убежища, собирай предметы и оружие, экипируйся и отправляйся дальше в путешествие.


Полагайся только на себя, прокачивай навыки, крафть нужные предметы и строй собственное убежище, старайся обходить полчища зомби, ведь даже экипированный ты едва-ли справишься с армией живых мертвецов. Этот мир стал жесток и крайне опасен, что-бы выживать, нужно приспособится к любым условиям.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Убить одним ударом
  • Режим бога
  • Бесплатное ремесло
  • Максимальная долговечность

МОД В2

  • Бесплатное ремесло
  • Неограниченное количество золота и очков исследования
  • 1000 уровень
  • Персонаж не голоден и не хочет пить
  • Мод меню: Бесконечная энергия

Мод 3

  • Бесплатное ремесло
 Теги темы: Много денег, Выживание, Бродилки, Зомби, Встроенный кэш

Скачать Live or Die: Zombie Survival Pro (Мод, Много денег) 0.5.1 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Live or Die: Zombie Survival Pro (Мод, Много денег) 158 Мб Ссылка 2 158 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Dark Days: Зомби выживание (Мод меню)
Dark Days: Зомби выживание (Мод меню)
Версия: 2.0.4
Eternium (Мод меню)
Eternium (Мод меню)
Версия: 1.19.55
BAD 2 BAD: EXTINCTION (Мод, Бесплатные покупки)
BAD 2 BAD: EXTINCTION (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 3.0.7
Miami Crime Police (Мод, Много денег)
Miami Crime Police (Мод, Много денег)
Версия: 2.8.0
60 Seconds! Atomic Adventure (Мод, Бесконечные ресурсы)
60 Seconds! Atomic Adventure (Мод, Бесконечные ресурсы)
Версия: 1.3.142
Warlords of Aternum (Мод, Высокий урон)
Warlords of Aternum (Мод, Высокий урон)
Версия: 1.26.0
Monument Valley 2 (Встроенный кэш)
Monument Valley 2 (Встроенный кэш)
Версия: 3.5.500
Real Steel (Мод, Unlocked)
Real Steel (Мод, Unlocked)
Версия: 1.86.13

Отзывы о Live or Die: Zombie Survival Pro (Мод, Много денег)


Комментарии (4)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
User name
User name 2 мая 2024 04:07
Мод работает на половину деньги не работают крафт не работает зачем он такой нужен
0
Ответить
Про
Про 24 декабря 2022 20:28
Ну такое себе, хотелось бы получше , но можно играть, Советую , по выбору и по вкусу .
-3
Ответить
Lensifal
Lensifal Администраторы 19 июля 2022 23:33
Ваше имя,
Спасибо за развернутый комментарий!
+3
Ответить
Ваше имя
Ваше имя 19 июля 2022 23:20
1. Неограниченное золото и очки не работает.
2.Неограниченная энергия не работает.
3. Свободный крафт работает в режиме меню крафта и ремонта, восстановления..
Строительные функции только при наличии ресов.
4.Всё разблокированно, уровень перса 99.
Вывод, работает примерно на 50%, но и этого хватает за глаза, жаль на топливо надо золото копить. А в целом спасибо.
+10
Ответить