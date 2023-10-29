Live or Die: Zombie Survival Pro (Мод, Много денег) 0.5.1
Версия:
0.5.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
PRIDEGAMESSTUDIO OU PLC
Категория:
Экшен / Платные / Лучшие игры
Обновлено:
Вчера, 21:29
Возраст:
Требуется места:
≈ 158 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
48 232
Live or Die: Zombie Survival Pro - Ты выжил после апокалипсиса, на земле остались лишь пустоши в которых бродят зомби и остатки выживших. Миллиарды людей погибли после заражения смертельным вирусом, остальные стали живыми мертвецами. Все пустоши заполнены этими существами, которые очень опасны. Ищи новые убежища, собирай предметы и оружие, экипируйся и отправляйся дальше в путешествие.
Полагайся только на себя, прокачивай навыки, крафть нужные предметы и строй собственное убежище, старайся обходить полчища зомби, ведь даже экипированный ты едва-ли справишься с армией живых мертвецов. Этот мир стал жесток и крайне опасен, что-бы выживать, нужно приспособится к любым условиям.
Информация о модах
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Убить одним ударом
- Режим бога
- Бесплатное ремесло
- Максимальная долговечность
МОД В2
- Бесплатное ремесло
- Неограниченное количество золота и очков исследования
- 1000 уровень
- Персонаж не голоден и не хочет пить
- Мод меню: Бесконечная энергия
Мод 3
- Бесплатное ремесло
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