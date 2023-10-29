Live or Die: Zombie Survival Pro - Ты выжил после апокалипсиса, на земле остались лишь пустоши в которых бродят зомби и остатки выживших. Миллиарды людей погибли после заражения смертельным вирусом, остальные стали живыми мертвецами. Все пустоши заполнены этими существами, которые очень опасны. Ищи новые убежища, собирай предметы и оружие, экипируйся и отправляйся дальше в путешествие.





Полагайся только на себя, прокачивай навыки, крафть нужные предметы и строй собственное убежище, старайся обходить полчища зомби, ведь даже экипированный ты едва-ли справишься с армией живых мертвецов. Этот мир стал жесток и крайне опасен, что-бы выживать, нужно приспособится к любым условиям.