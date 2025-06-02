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Udin Din Din Dun

Udin Din Din Dun 1.0.1

Апельсин, гантели и мясная бита — встряска для мозга и цитрусовый хаос
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Ammonite Design Studios Ltd
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 15:17
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 121 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Udin Din Din Dun — это безумная аркадная игра на выживание с элементами рогалика, где ты играешь за бодибилдера-апельсинового мутанта с гниющим мозгом и мощной битой. Каждые 5 минут — новая волна враждебных фруктов, апгрейд умений и прокачка цитрусовой мощи. Ты отбиваешься от орд, собираешь улучшения, открываешь оружие — от кастетов до абсурдных пушек — и выживаешь в мире, где логика давно скисла.


Система боя простая, но динамичная: уровни, питомцы, оружие, взрывные апгрейды и полная неоново-фруктовая неадекватность. С каждым раундом Удин становится только мощнее — и немного безумнее. Поддерживается оффлайн-режим, сессии короткие, но яркие, а визуальный стиль будто вырван из ночного кошмара бодибилдера в витаминной ломке. Сможешь ли ты сохранить остатки сока в голове и доказать, что апельсин — это не просто фрукт, а сила, с которой лучше не связываться?


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

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Скачать Udin Din Din Dun 121 Мб Ссылка 2 121 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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