Undercity: Creature Survival (Мод меню) 0.33
Апокалипсис, мутанты и хаос — собери команду и выживи в Подгороде
Undercity: Creature Survival — это экшн-roguelite с элементами авто-боя и коллекционирования существ, где ты играешь за ученого Зена, сосланного в мрачный Подгород после катастрофы. Каждые 5 минут — борьба за выживание, новое существо в команде, выбор реликвии и порция токсичного хаоса. Одна рука на управление, вторая — на нервах, потому что мутанты не дремлют.
Собирай команду из разных созданий, комбинируй реликвии и оружие для уникальных билдов, экспериментируй с синергией и устраивай разгром с помощью автоатак. Каждое прохождение — новое, благодаря случайной генерации и бесконечным тактическим вариациям. Если ищешь драйвовое выживание в мире мистического панка, где тактика встречается с безумием — Подгород уже ждёт тебя.
- Меню модов
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Режим Бога
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Внимание▶
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