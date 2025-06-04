android-1.ru / Игры / Экшен / Undercity: Creature Survival (Мод меню)
Undercity: Creature Survival (Мод меню)

Undercity: Creature Survival (Мод меню) 0.33

Апокалипсис, мутанты и хаос — собери команду и выживи в Подгороде
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.33
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
1N1
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Вчера, 23:30
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 131 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Undercity: Creature Survival — это экшн-roguelite с элементами авто-боя и коллекционирования существ, где ты играешь за ученого Зена, сосланного в мрачный Подгород после катастрофы. Каждые 5 минут — борьба за выживание, новое существо в команде, выбор реликвии и порция токсичного хаоса. Одна рука на управление, вторая — на нервах, потому что мутанты не дремлют.


Собирай команду из разных созданий, комбинируй реликвии и оружие для уникальных билдов, экспериментируй с синергией и устраивай разгром с помощью автоатак. Каждое прохождение — новое, благодаря случайной генерации и бесконечным тактическим вариациям. Если ищешь драйвовое выживание в мире мистического панка, где тактика встречается с безумием — Подгород уже ждёт тебя.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога
  • Бесплатная покупка в приложении
Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Undercity: Creature Survival (Мод меню) v0.33 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Undercity: Creature Survival (Мод меню) 131 Мб Ссылка 2 131 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Crunchyroll: White Day (Мод, Unlocked)
Crunchyroll: White Day (Мод, Unlocked)
Version: 5.1.011
Dark Delirium (Мод, Без рекламы)
Dark Delirium (Мод, Без рекламы)
Version: 1.2.0
Cyber Girl
Cyber Girl
Version: 1.3
Udin Din Din Dun
Udin Din Din Dun
Version: 1.0.1
Naraka: Bladepoint Mobile (Полная версия)
Naraka: Bladepoint Mobile (Полная версия)
Version: 1.0.401192
UP DOWN! (Мод Меню)
UP DOWN! (Мод Меню)
Version: 2.3
God Slayer (Мод меню)
God Slayer (Мод меню)
Version: 1.0.5
BSD Brawl (Полная версия)
BSD Brawl (Полная версия)
Version: 61.249

Отзывы о Undercity: Creature Survival (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив