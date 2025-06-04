Описание

Undercity: Creature Survival — это экшн-roguelite с элементами авто-боя и коллекционирования существ, где ты играешь за ученого Зена, сосланного в мрачный Подгород после катастрофы. Каждые 5 минут — борьба за выживание, новое существо в команде, выбор реликвии и порция токсичного хаоса. Одна рука на управление, вторая — на нервах, потому что мутанты не дремлют.





Собирай команду из разных созданий, комбинируй реликвии и оружие для уникальных билдов, экспериментируй с синергией и устраивай разгром с помощью автоатак. Каждое прохождение — новое, благодаря случайной генерации и бесконечным тактическим вариациям. Если ищешь драйвовое выживание в мире мистического панка, где тактика встречается с безумием — Подгород уже ждёт тебя.