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Slime Quest (Мод меню)

Slime Quest (Мод меню) 1.0.4

Защитите слаймов от вечной угрозы в Slime Quest
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Версия:
1.0.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
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Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 124 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
61
Скриншоты
Описание

В Slime Quest вы перевернете привычный сюжет MMORPG с ног на голову, играя за выжившего слайма, стремящегося спасти своих собратьев от безжалостных охотников. Создавайте уникальные стратегии, комбинируйте навыки и отражайте бесконечные волны "игроков", которые хотят превратить вас в алхимические материалы и опыт. Динамичный игровой процесс требует постоянного движения, чтобы уклоняться от атак и одновременно побеждать врагов, разрабатывая уникальные комбинации умений.


Исследуйте мир, наполненный разнообразными персонажами, от людей до гномов, и готовьтесь к эпическим сражениям с грозными боссами. Каждого героя отличают свои навыки, которые добавляют глубину вашему игровому опыту. Slime Quest — это увлекательное приключение, где вы становитесь героем, защищая слабых и открывая тайны фантастического мира.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Режим Бога
  • Неограниченный драгоценный камень
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Slime Quest (Мод меню) 124 Мб Ссылка 2 124 Мб

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