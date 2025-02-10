Описание

В Slime Quest вы перевернете привычный сюжет MMORPG с ног на голову, играя за выжившего слайма, стремящегося спасти своих собратьев от безжалостных охотников. Создавайте уникальные стратегии, комбинируйте навыки и отражайте бесконечные волны "игроков", которые хотят превратить вас в алхимические материалы и опыт. Динамичный игровой процесс требует постоянного движения, чтобы уклоняться от атак и одновременно побеждать врагов, разрабатывая уникальные комбинации умений.





Исследуйте мир, наполненный разнообразными персонажами, от людей до гномов, и готовьтесь к эпическим сражениям с грозными боссами. Каждого героя отличают свои навыки, которые добавляют глубину вашему игровому опыту. Slime Quest — это увлекательное приключение, где вы становитесь героем, защищая слабых и открывая тайны фантастического мира.