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SIERRA 7 - Tactical Shooter (Мод меню)

SIERRA 7 - Tactical Shooter (Мод меню) 0.0.412

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Версия:
0.0.412
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SHD Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 98 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19 830
Скриншоты
Описание

SIERRA 7 - Tactical Shooter представляет собой захватывающий симулятор стрельбы в жанре ролевых игр и боевиков, который обеспечивает игроков увлекательным и интересным игровым процессом. В этой игре вас ждут напряженные сражения, где каждое действие имеет значение.


SIERRA 7 - Tactical Shooter ставит вас в опасные ситуации, требующие мудрого выбора и принятия правильных решений. Вам предстоит уничтожать врагов, спасать заложников и выполнять различные задачи с использованием разнообразного оружия и тактик.


Особенности игры включают захватывающий сюжет, реалистичную графику и возможность принимать участие в эпических боевых действиях. SIERRA 7 - Tactical Shooter предлагает игрокам испытать адреналин и динамичность сражений, где каждый выстрел и решение имеют значение для успешного выполнения миссии.


Присоединитесь к увлекательному миру SIERRA 7 - Tactical Shooter и окунитесь в захватывающий опыт тактических боев, где ваше мастерство и стратегия будут определять исход сражений!


Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Неограниченное количество пуль
  • Неограниченная вспышка (вам нужно удерживать флеш-бомбы перед входом на уровень, чтобы подействовать)
  • Неограниченное количество гранат (вам нужно удерживать гранаты перед входом на уровень, чтобы они вступили в силу)
  • Неограниченные валюты
  • Премиум разблокирован
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 Теги темы: Мод меню

Скачать SIERRA 7 - Tactical Shooter (Мод меню) v0.0.412 MOD APK

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Скачать SIERRA 7 - Tactical Shooter (Мод меню) 98 Мб Ссылка 2 98 Мб

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