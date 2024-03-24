SIERRA 7 - Tactical Shooter представляет собой захватывающий симулятор стрельбы в жанре ролевых игр и боевиков, который обеспечивает игроков увлекательным и интересным игровым процессом. В этой игре вас ждут напряженные сражения, где каждое действие имеет значение.
SIERRA 7 - Tactical Shooter ставит вас в опасные ситуации, требующие мудрого выбора и принятия правильных решений. Вам предстоит уничтожать врагов, спасать заложников и выполнять различные задачи с использованием разнообразного оружия и тактик.
Особенности игры включают захватывающий сюжет, реалистичную графику и возможность принимать участие в эпических боевых действиях. SIERRA 7 - Tactical Shooter предлагает игрокам испытать адреналин и динамичность сражений, где каждый выстрел и решение имеют значение для успешного выполнения миссии.
Присоединитесь к увлекательному миру SIERRA 7 - Tactical Shooter и окунитесь в захватывающий опыт тактических боев, где ваше мастерство и стратегия будут определять исход сражений!
- МЕНЮ МОД
- Неограниченное количество пуль
- Неограниченная вспышка (вам нужно удерживать флеш-бомбы перед входом на уровень, чтобы подействовать)
- Неограниченное количество гранат (вам нужно удерживать гранаты перед входом на уровень, чтобы они вступили в силу)
- Неограниченные валюты
- Премиум разблокирован
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