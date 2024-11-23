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Crunchyroll 9 Years of Shadows (Мод меню)

Crunchyroll 9 Years of Shadows (Мод меню) 0.2

Остановите тьму и верните мир к жизни
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Версия:
0.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 152 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Crunchyroll 9 Years of Shadows — это эпическое приключение, где вы путешествуете вместе с Европой, храброй воительницей, решившей сразиться с порчей, поглощающей мир. Войдите в загадочную крепость Талос, механического гиганта, чьи извилистые коридоры скрывают секреты древних цивилизаций. Ваша цель — вернуть цвет и жизнь в мир, утопающий во тьме.


Сражайтесь, исследуйте и раскройте тайны


Вам предстоит встретить харизматичных музыкантов, сразиться с испорченными существами и шаг за шагом раскрывать мрачную правду о проклятии, обрушившемся на землю. Проникните в глубины Талоса, используя свои боевые навыки и волю к победе, чтобы одолеть порчу, уничтожившую все, что было дорого Европе. Примите вызов и станьте героем, способным вернуть мир к жизни и красоте!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Crunchyroll 9 Years of Shadows (Мод меню) 152 Мб Ссылка 2 152 Мб

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