Версия:
0.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Обновлено:
Сегодня, 21:02
Возраст:
Требуется места:
≈ 152 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Описание
Crunchyroll 9 Years of Shadows — это эпическое приключение, где вы путешествуете вместе с Европой, храброй воительницей, решившей сразиться с порчей, поглощающей мир. Войдите в загадочную крепость Талос, механического гиганта, чьи извилистые коридоры скрывают секреты древних цивилизаций. Ваша цель — вернуть цвет и жизнь в мир, утопающий во тьме.
Сражайтесь, исследуйте и раскройте тайны
Вам предстоит встретить харизматичных музыкантов, сразиться с испорченными существами и шаг за шагом раскрывать мрачную правду о проклятии, обрушившемся на землю. Проникните в глубины Талоса, используя свои боевые навыки и волю к победе, чтобы одолеть порчу, уничтожившую все, что было дорого Европе. Примите вызов и станьте героем, способным вернуть мир к жизни и красоте!
Информация о модах
- Меню модов
- Режим Бога
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