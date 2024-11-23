Описание

Crunchyroll 9 Years of Shadows — это эпическое приключение, где вы путешествуете вместе с Европой, храброй воительницей, решившей сразиться с порчей, поглощающей мир. Войдите в загадочную крепость Талос, механического гиганта, чьи извилистые коридоры скрывают секреты древних цивилизаций. Ваша цель — вернуть цвет и жизнь в мир, утопающий во тьме.





Сражайтесь, исследуйте и раскройте тайны





Вам предстоит встретить харизматичных музыкантов, сразиться с испорченными существами и шаг за шагом раскрывать мрачную правду о проклятии, обрушившемся на землю. Проникните в глубины Талоса, используя свои боевые навыки и волю к победе, чтобы одолеть порчу, уничтожившую все, что было дорого Европе. Примите вызов и станьте героем, способным вернуть мир к жизни и красоте!