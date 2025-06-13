Shooting Zombie (Мод, без рекламы) 1.17.6
Выживайте и уничтожайте зомби в мире, охваченном хаосом
Shooting Zombie переносит вас в мрачную реальность, где вирус, созданный маньяком-учёным BBKing, превратил людей и животных в зомби. Вы — последний выживший, вынужденный сражаться с миллиардами заражённых, которые становятся всё сильнее с каждым днём. Ваша миссия — выжить, уничтожить зомби и остановить коварные планы создателя вируса.
Прокачивайте своё оружие, адаптируйтесь к разнообразным формам и способностям врагов и докажите, что человечество ещё не проиграло. Shooting Zombie — это насыщенный экшен с напряжёнными сражениями, где каждое решение может стать решающим для вашего выживания. Возьмите оружие, защитите себя и спасите мир от полного уничтожения!
Взлом скорости, без рекламы.
Скачать Shooting Zombie (Мод, без рекламы) v1.17.6 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.