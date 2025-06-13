Описание

Shooting Zombie переносит вас в мрачную реальность, где вирус, созданный маньяком-учёным BBKing, превратил людей и животных в зомби. Вы — последний выживший, вынужденный сражаться с миллиардами заражённых, которые становятся всё сильнее с каждым днём. Ваша миссия — выжить, уничтожить зомби и остановить коварные планы создателя вируса.





Прокачивайте своё оружие, адаптируйтесь к разнообразным формам и способностям врагов и докажите, что человечество ещё не проиграло. Shooting Zombie — это насыщенный экшен с напряжёнными сражениями, где каждое решение может стать решающим для вашего выживания. Возьмите оружие, защитите себя и спасите мир от полного уничтожения!