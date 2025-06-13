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Shooting Zombie (Мод, без рекламы)

Shooting Zombie (Мод, без рекламы) 1.17.6

Выживайте и уничтожайте зомби в мире, охваченном хаосом
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Версия:
1.17.6
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Tokyo ゾンビ ハンター
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 19:16
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 421 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
109
Скриншоты
Описание

Shooting Zombie переносит вас в мрачную реальность, где вирус, созданный маньяком-учёным BBKing, превратил людей и животных в зомби. Вы — последний выживший, вынужденный сражаться с миллиардами заражённых, которые становятся всё сильнее с каждым днём. Ваша миссия — выжить, уничтожить зомби и остановить коварные планы создателя вируса.


Прокачивайте своё оружие, адаптируйтесь к разнообразным формам и способностям врагов и докажите, что человечество ещё не проиграло. Shooting Zombie — это насыщенный экшен с напряжёнными сражениями, где каждое решение может стать решающим для вашего выживания. Возьмите оружие, защитите себя и спасите мир от полного уничтожения!


Информация о модах

Взлом скорости, без рекламы.

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Стрелялки на андроид
Стрелялки на андроид
Игры из подборки Зомби игры на Андроид
Зомби игры на Андроид
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Shooting Zombie (Мод, без рекламы) v1.17.6 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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