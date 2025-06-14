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Thunder Ray (Полная версия)

Thunder Ray (Полная версия) 1.1.6

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Версия:
1.1.6
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 01:58
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 617 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
136
Скриншоты
Описание

Thunder Ray - захватывающий экшен файтинг от третьего лица с отличной рисовкой и простым, но эффективным управлением. В этой игре игроки окунутся в мир ретро-стилизации и будут иметь полный контроль над событиями на ринге. Однако даже мастерское управление не спасет от поражения, если игроки недооценят своих оппонентов.


Перед главным героем предстанут разнообразные бойцы из различных уголков галактики, каждый со своим уникальным стилем и набором приемов. Зрелищные сражения, харизматичные персонажи и качественная анимация делают игру настоящим открытием для всех, кто ценит интересные и качественные проекты независимо от их жанра. "Thunder Ray" обещает принести массу удовольствия и адреналина каждому игроку, готовому принять вызов и стать настоящим мастером боя на ринге.


Информация о модах

полная версия

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Скачать Thunder Ray (Полная версия) v1.1.6 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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