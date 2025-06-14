Thunder Ray (Полная версия) 1.1.6
Thunder Ray - захватывающий экшен файтинг от третьего лица с отличной рисовкой и простым, но эффективным управлением. В этой игре игроки окунутся в мир ретро-стилизации и будут иметь полный контроль над событиями на ринге. Однако даже мастерское управление не спасет от поражения, если игроки недооценят своих оппонентов.
Перед главным героем предстанут разнообразные бойцы из различных уголков галактики, каждый со своим уникальным стилем и набором приемов. Зрелищные сражения, харизматичные персонажи и качественная анимация делают игру настоящим открытием для всех, кто ценит интересные и качественные проекты независимо от их жанра. "Thunder Ray" обещает принести массу удовольствия и адреналина каждому игроку, готовому принять вызов и стать настоящим мастером боя на ринге.
полная версия
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.