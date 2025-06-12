android-1.ru / Игры / Экшен / Dead Invasion : Zombie Shooter (Мод, Много денег)
Dead Invasion : Zombie Shooter (Мод, Много денег)

Dead Invasion : Zombie Shooter (Мод, Много денег) 2.16

Один против орды: выживешь ли ты в городе, полном голодных мертвецов?
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
2.16
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Blue Raven Studio
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 16:38
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 116 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22
Скриншоты
Описание

Dead Invasion: Zombie Shooter — это шутер от первого лица в сеттинге зомби-апокалипсиса, где ты — последняя надежда на спасение человечества. Вокруг кишат заражённые, улицы погружены во мрак, и каждое движение может стать последним. Твоя задача — сдерживать волну нежити, отстреливаясь от мутировавших монстров, спасать выживших и находить оружие в заброшенных уголках умирающего города.


На каждом уровне ты сталкиваешься с новыми угрозами, от быстрых инфицированных до тяжёлых мутантов с разрушающими ударами. Апгрейди оружие, используй аптечки и усиливающие бустеры, чтобы выстоять в самых жёстких схватках. Игра подходит как для оффлайн-прохождения, так и для ежедневных PvE-челленджей. Проверь, хватит ли тебе хладнокровия и патронов, чтобы добраться до конца этой ночи.


Информация о модах

Много денег

Показать полностью
Игра входит в подборки:
Игры из подборки Зомби игры на Андроид
Зомби игры на Андроид
 Теги темы: Много денег

Скачать Dead Invasion : Zombie Shooter (Мод, Много денег) v2.16 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Dead Invasion : Zombie Shooter (Мод, Много денег) 116 Мб Ссылка 2 116 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
FRAG CARD SHOOTER (Мод, Без рекламы)
FRAG CARD SHOOTER (Мод, Без рекламы)
Version: 0.1.0
Tower Defense Legend 5 Pro (Мод, Бесплатные покупки)
Tower Defense Legend 5 Pro (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.0.9
StrikeForce Kitty (Полная версия)
StrikeForce Kitty (Полная версия)
Version: 1.2.24
Day R Survival Game: Выживание (Мод, Много денег)
Day R Survival Game: Выживание (Мод, Много денег)
Version: 1.875
Bounty of One: Premium (Мод, Много денег)
Bounty of One: Premium (Мод, Много денег)
Version: 1.0.202
Pixelman Fight 2.1 (Мод, Без рекламы)
Pixelman Fight 2.1 (Мод, Без рекламы)
Version: 10
Deadland - Fate of Survivor (Мод, Без рекламы)
Deadland - Fate of Survivor (Мод, Без рекламы)
Version: 1.07
Counter Tactical Strike : CS
Counter Tactical Strike : CS
Version: 1.1.7

Отзывы о Dead Invasion : Zombie Shooter (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив