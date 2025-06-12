Описание

Dead Invasion: Zombie Shooter — это шутер от первого лица в сеттинге зомби-апокалипсиса, где ты — последняя надежда на спасение человечества. Вокруг кишат заражённые, улицы погружены во мрак, и каждое движение может стать последним. Твоя задача — сдерживать волну нежити, отстреливаясь от мутировавших монстров, спасать выживших и находить оружие в заброшенных уголках умирающего города.





На каждом уровне ты сталкиваешься с новыми угрозами, от быстрых инфицированных до тяжёлых мутантов с разрушающими ударами. Апгрейди оружие, используй аптечки и усиливающие бустеры, чтобы выстоять в самых жёстких схватках. Игра подходит как для оффлайн-прохождения, так и для ежедневных PvE-челленджей. Проверь, хватит ли тебе хладнокровия и патронов, чтобы добраться до конца этой ночи.