Описание

В Bounty of One ты — бывший герой, которого объявили вне закона. Теперь каждый встречный — охотник за твоей головой. И единственный способ доказать, что ты ещё жив — это бежать, стрелять и не останавливаться. Волны врагов накатывают без паузы. А ты уворачиваешься, стреляешь, прокачиваешься и снова заходишь в бой, потому что другого выхода у тебя нет.





Каждое прохождение — уникальное: новые улучшения, новые тактики, новая скорость. Мобильность — всё. Если стоишь — труп. Игровой ритм бешеный, визуал минималистичный, но стильный. Работает офлайн, идеально подходит для коротких сессий, которые внезапно затягивают на час. Если любишь bullet hell и roguelite, где всё зависит от твоей реакции и выбора — это точно в точку.