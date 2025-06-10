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Bounty of One: Premium (Мод, Много денег)

Bounty of One: Premium (Мод, Много денег) 1.0.202

Тебя ищут все. Но ты — не мишень. Ты — буря в пыльной прерии
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Версия:
1.0.202
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Erabit Studios
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 13:41
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 645 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

В Bounty of One ты — бывший герой, которого объявили вне закона. Теперь каждый встречный — охотник за твоей головой. И единственный способ доказать, что ты ещё жив — это бежать, стрелять и не останавливаться. Волны врагов накатывают без паузы. А ты уворачиваешься, стреляешь, прокачиваешься и снова заходишь в бой, потому что другого выхода у тебя нет.


Каждое прохождение — уникальное: новые улучшения, новые тактики, новая скорость. Мобильность — всё. Если стоишь — труп. Игровой ритм бешеный, визуал минималистичный, но стильный. Работает офлайн, идеально подходит для коротких сессий, которые внезапно затягивают на час. Если любишь bullet hell и roguelite, где всё зависит от твоей реакции и выбора — это точно в точку.


Информация о модах

Неограниченные деньги

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 Теги темы: Много денег

Скачать Bounty of One: Premium (Мод, Много денег) v1.0.202 MOD APK

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Скачать Bounty of One: Premium (Мод, Много денег) 645 Мб Ссылка 2 645 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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