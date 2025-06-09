Pixelman Fight 2.1 (Мод, Без рекламы) 10
Битвы, пиксели и призрачный режим — сражайся и наблюдай в аркадной мультиплеерной игре
Pixelman Fight 2.1 — это аркадный мультиплеерный экшен, где ты сражаешься с друзьями или игроками со всего мира в пиксельной арене. Игра предлагает бесконечные раунды, динамичные бои и необычную механику: после поражения ты не выбываешь, а становишься призраком, чтобы летать по карте и следить за другими участниками или просто изучать мир.
Поддерживается широкий спектр управления: экранные кнопки, Bluetooth-клавиатура, контроллер Switch — выбирай, как удобно. Однако проект требует мощного устройства для стабильной работы, поэтому возможны сбои на слабых смартфонах. Разработчик вложил в игру много усилий и регулярно её обновляет. Pixelman Fight 2.1 — это весёлое и нестандартное сражение с духом эксперимента и дружеского хаоса.
Без рекламы
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.