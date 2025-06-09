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Pixelman Fight 2.1 (Мод, Без рекламы)

Pixelman Fight 2.1 (Мод, Без рекламы) 10

Битвы, пиксели и призрачный режим — сражайся и наблюдай в аркадной мультиплеерной игре
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Версия:
10
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Greedy Allay
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 15:56
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 56 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Pixelman Fight 2.1 — это аркадный мультиплеерный экшен, где ты сражаешься с друзьями или игроками со всего мира в пиксельной арене. Игра предлагает бесконечные раунды, динамичные бои и необычную механику: после поражения ты не выбываешь, а становишься призраком, чтобы летать по карте и следить за другими участниками или просто изучать мир.


Поддерживается широкий спектр управления: экранные кнопки, Bluetooth-клавиатура, контроллер Switch — выбирай, как удобно. Однако проект требует мощного устройства для стабильной работы, поэтому возможны сбои на слабых смартфонах. Разработчик вложил в игру много усилий и регулярно её обновляет. Pixelman Fight 2.1 — это весёлое и нестандартное сражение с духом эксперимента и дружеского хаоса.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Pixelman Fight 2.1 (Мод, Без рекламы) v10 MOD APK

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Скачать Pixelman Fight 2.1 (Мод, Без рекламы) 56 Мб Ссылка 2 56 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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