Описание

Pixelman Fight 2.1 — это аркадный мультиплеерный экшен, где ты сражаешься с друзьями или игроками со всего мира в пиксельной арене. Игра предлагает бесконечные раунды, динамичные бои и необычную механику: после поражения ты не выбываешь, а становишься призраком, чтобы летать по карте и следить за другими участниками или просто изучать мир.





Поддерживается широкий спектр управления: экранные кнопки, Bluetooth-клавиатура, контроллер Switch — выбирай, как удобно. Однако проект требует мощного устройства для стабильной работы, поэтому возможны сбои на слабых смартфонах. Разработчик вложил в игру много усилий и регулярно её обновляет. Pixelman Fight 2.1 — это весёлое и нестандартное сражение с духом эксперимента и дружеского хаоса.