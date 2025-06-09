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Deadland - Fate of Survivor (Мод, Без рекламы)

Deadland - Fate of Survivor (Мод, Без рекламы) 1.07

Выживай в мире зомби, строй убежище и принимай решения на грани риска
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Версия:
1.07
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
NEONFIVE STUDIO
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 12:05
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 155 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Deadland: Fate of Survivor — это динамичный экшен с элементами выживания и стратегии, где тебе предстоит продержаться в мире, охваченном мутантами и катастрофами. Построй надёжное убежище, отражай атаки зомби и стихийные бедствия, следи за ресурсами и укрепляй оборону. Каждые несколько минут — новый вызов: пожар, нашествие, поломка системы или внезапный гость.


Для выживания нужно отправляться в опасные вылазки за припасами, где каждая ошибка может стать последней. Игра радует высокой динамикой, случайными событиями и разнообразием встреч, которые требуют тактического мышления и быстрой реакции. Улучшай базу, принимай трудные решения и проверь, сколько продержится твой герой. В Deadland: Fate of Survivor каждый день может стать последним.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Deadland - Fate of Survivor (Мод, Без рекламы) v1.07 MOD APK

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Скачать Deadland - Fate of Survivor (Мод, Без рекламы) 155 Мб Ссылка 2 155 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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