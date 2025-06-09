Deadland - Fate of Survivor (Мод, Без рекламы) 1.07
Выживай в мире зомби, строй убежище и принимай решения на грани риска
Deadland: Fate of Survivor — это динамичный экшен с элементами выживания и стратегии, где тебе предстоит продержаться в мире, охваченном мутантами и катастрофами. Построй надёжное убежище, отражай атаки зомби и стихийные бедствия, следи за ресурсами и укрепляй оборону. Каждые несколько минут — новый вызов: пожар, нашествие, поломка системы или внезапный гость.
Для выживания нужно отправляться в опасные вылазки за припасами, где каждая ошибка может стать последней. Игра радует высокой динамикой, случайными событиями и разнообразием встреч, которые требуют тактического мышления и быстрой реакции. Улучшай базу, принимай трудные решения и проверь, сколько продержится твой герой. В Deadland: Fate of Survivor каждый день может стать последним.
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