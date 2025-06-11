Описание

StrikeForce Kitty — это динамичный экшен с элементами RPG, в котором ты возглавляешь отряд боевых кошек, отправившихся в опасное путешествие, чтобы спасти похищенную принцессу. Коварный Лис и его армия захватили наследницу, и теперь Король поручает тебе собрать легендарную команду и вернуть честь королевства.





Твоим героям предстоит восстановить навыки, собрать броню, оружие и редкие предметы, чтобы снова стать настоящей ударной силой. Сражайся, исследуй вражеские территории, собирай экипировку с поверженных врагов и продвигайся всё дальше в логово Лиса. StrikeForce Kitty — это весёлое и увлекательное приключение с прокачкой, сражениями и очаровательными персонажами в кошачьем антураже.