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StrikeForce Kitty (Полная версия)

StrikeForce Kitty (Полная версия) 1.2.24

Спаси принцессу, прокачай команду и отправься в пушистое приключение с боевым настроем
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Версия:
1.2.24
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Kizi Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 14:16
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 96 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

StrikeForce Kitty — это динамичный экшен с элементами RPG, в котором ты возглавляешь отряд боевых кошек, отправившихся в опасное путешествие, чтобы спасти похищенную принцессу. Коварный Лис и его армия захватили наследницу, и теперь Король поручает тебе собрать легендарную команду и вернуть честь королевства.


Твоим героям предстоит восстановить навыки, собрать броню, оружие и редкие предметы, чтобы снова стать настоящей ударной силой. Сражайся, исследуй вражеские территории, собирай экипировку с поверженных врагов и продвигайся всё дальше в логово Лиса. StrikeForce Kitty — это весёлое и увлекательное приключение с прокачкой, сражениями и очаровательными персонажами в кошачьем антураже.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать StrikeForce Kitty (Полная версия) v1.2.24 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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