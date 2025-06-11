StrikeForce Kitty (Полная версия) 1.2.24
Спаси принцессу, прокачай команду и отправься в пушистое приключение с боевым настроем
StrikeForce Kitty — это динамичный экшен с элементами RPG, в котором ты возглавляешь отряд боевых кошек, отправившихся в опасное путешествие, чтобы спасти похищенную принцессу. Коварный Лис и его армия захватили наследницу, и теперь Король поручает тебе собрать легендарную команду и вернуть честь королевства.
Твоим героям предстоит восстановить навыки, собрать броню, оружие и редкие предметы, чтобы снова стать настоящей ударной силой. Сражайся, исследуй вражеские территории, собирай экипировку с поверженных врагов и продвигайся всё дальше в логово Лиса. StrikeForce Kitty — это весёлое и увлекательное приключение с прокачкой, сражениями и очаровательными персонажами в кошачьем антураже.
Полная версия
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.