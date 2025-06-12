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FRAG CARD SHOOTER (Мод, Без рекламы)

FRAG CARD SHOOTER (Мод, Без рекламы) 0.1.0

Безумный шутер с картами и мемами — всё решает твоя колода и цель
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Версия:
0.1.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Nevar Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 13:55
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 234 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Frag Card Shooter — это шутер от первого лица, где ты сражаешься на аренах хаоса, используя не только оружие, но и колоду карт с безумными эффектами. Каждый матч — взрывной коктейль стрельбы, шуток и неожиданностей. Прокачивай колоду, активируй временные бонусы и бей соперников в смертельных матчах, где нет двух одинаковых раундов.


Играй карты, чтобы вызвать гигантские головы, бесконечные патроны или гравитационный бред, и наблюдай, как всё меняется за секунду. Разблокируй новых мемных героев, собирай мощное снаряжение и участвуй в онлайн-боях. Здесь побеждают не только те, кто метко стреляет, но и те, кто думает быстро. Попробуй, если готов к хаосу.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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