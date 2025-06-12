Описание

Frag Card Shooter — это шутер от первого лица, где ты сражаешься на аренах хаоса, используя не только оружие, но и колоду карт с безумными эффектами. Каждый матч — взрывной коктейль стрельбы, шуток и неожиданностей. Прокачивай колоду, активируй временные бонусы и бей соперников в смертельных матчах, где нет двух одинаковых раундов.





Играй карты, чтобы вызвать гигантские головы, бесконечные патроны или гравитационный бред, и наблюдай, как всё меняется за секунду. Разблокируй новых мемных героев, собирай мощное снаряжение и участвуй в онлайн-боях. Здесь побеждают не только те, кто метко стреляет, но и те, кто думает быстро. Попробуй, если готов к хаосу.