FRAG CARD SHOOTER (Мод, Без рекламы) 0.1.0
Безумный шутер с картами и мемами — всё решает твоя колода и цель
Frag Card Shooter — это шутер от первого лица, где ты сражаешься на аренах хаоса, используя не только оружие, но и колоду карт с безумными эффектами. Каждый матч — взрывной коктейль стрельбы, шуток и неожиданностей. Прокачивай колоду, активируй временные бонусы и бей соперников в смертельных матчах, где нет двух одинаковых раундов.
Играй карты, чтобы вызвать гигантские головы, бесконечные патроны или гравитационный бред, и наблюдай, как всё меняется за секунду. Разблокируй новых мемных героев, собирай мощное снаряжение и участвуй в онлайн-боях. Здесь побеждают не только те, кто метко стреляет, но и те, кто думает быстро. Попробуй, если готов к хаосу.
Без рекламы
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Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.