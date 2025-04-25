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Stickman Warriors (Мод, Мощность)

Stickman Warriors (Мод, Мощность) 1.9.6

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Версия:
1.9.6
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
SkySoft Studio
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 21:18
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 681
Скриншоты
Описание

Основной акцент в этой игре сделан на сражениях. Игроки могут выбирать из различных персонажей, каждый из которых обладает своими уникальными атаками и способностями. Вы можете прокачивать своего персонажа, улучшать его навыки и повышать уровень, чтобы стать сильнее.


Графика в стиле стикменов придает игре уникальный внешний вид и добавляет остроты в боевые сцены. Эффекты и анимации придают ощущение динамичных сражений, а игроки могут использовать комбо-атаки и приемы для одержания победы над соперниками. В игре "Stickman Warriors - Super Dragon Shadow Fight" также присутствует сюжетный режим, который позволяет игрокам погрузиться в историю и выполнять задания, чтобы развивать своего персонажа и разблокировать новые возможности.


Кроме того, игра поддерживает многопользовательский режим, что позволяет соревноваться с друзьями и другими игроками онлайн, что добавляет элемент соревновательности и социальной составляющей.


Информация о модах

Много денег


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Скачать Stickman Warriors (Мод, Мощность) v1.9.6 MOD APK

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Скачать Stickman Warriors (Мод, Мощность) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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