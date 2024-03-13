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Autogun Heroes (Мод, Урон)

Autogun Heroes (Мод, Урон) 1.9.0

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Версия:
1.9.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Nitro Games Oyj
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 412 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 560

Autogun Heroes: Run and Gun - это захватывающий 3D-платформер, который обещает предоставить игрокам невероятные игровые впечатления. В этой игре игроки окажутся в мире, атакованном инопланетянами, и им придется сражаться, используя мощное оружие и управлять командой героев.


Главной особенностью Autogun Heroes является быстрый и динамичный геймплей, который требует от игроков быстрых рефлексов и точной стрельбы. Игроки будут сталкиваться с волнами врагов и могут использовать разнообразное оружие, чтобы уничтожать противников. Кроме того, игра предлагает интересные босс-бои и разнообразные уровни, что делает ее захватывающей и разнообразной. Графика и анимация находятся на высоком уровне, что создает красочную и привлекательную игровую атмосферу.


Скриншоты

Информация о модах

  • Множитель урона
  • Множитель защиты

Скачать Autogun Heroes (Мод, Урон) 1.9.0 взлом

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Скачать Autogun Heroes (Мод, Урон) 412 Мб Ссылка 2 412 Мб

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Отзывы о Autogun Heroes (Мод, Урон)


Комментарии (1)
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Гость виталий
Гость виталий 21 декабря 2023 14:41
обновите версию игры 1.6.0
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