Care of Gongon - Mascot Horror (Мод, Много денег) 1.0.1
Броди по пустым классам и слушай дыхание игрушек в темноте коридора ночного
Care of Gongon приглашает тебя в заброшенный детсад, где добрые раньше игрушки теперь шуршат у шкафчиков. Это атмосферный маскот-хоррор от первого лица: каждые пять минут ты освещаешь коридор фонариком, снимаешь на телефон рисунок-подсказку и замираешь между раскачивающимися кроватками, пытаясь услышать шлёпанье мягких лап. Пока таймер сердца ритмично стучит, ты ищешь карты доступа и ключи, но кроха-Гонгон может появиться за спиной в любую секунду.
Собранные доказательства объединяй в журнал: объедини три предмета — получишь инструмент вскрытия, а семь записок откроют режим стелс, снижающий шум шагов на 50%. В каждом из 12 залов спрятано по две головоломки-наблюдения и батарейка для фонаря; без неё ночь становится непроглядной. Игра работает офлайн на Android, донат — только скины фонаря. Еженедельные испытания добавляют зеркальные коридоры, так что возвращаться страшно и сладко — кто ещё остался в темноте?
Много денег
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.