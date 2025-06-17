Описание

Care of Gongon приглашает тебя в заброшенный детсад, где добрые раньше игрушки теперь шуршат у шкафчиков. Это атмосферный маскот-хоррор от первого лица: каждые пять минут ты освещаешь коридор фонариком, снимаешь на телефон рисунок-подсказку и замираешь между раскачивающимися кроватками, пытаясь услышать шлёпанье мягких лап. Пока таймер сердца ритмично стучит, ты ищешь карты доступа и ключи, но кроха-Гонгон может появиться за спиной в любую секунду.





Собранные доказательства объединяй в журнал: объедини три предмета — получишь инструмент вскрытия, а семь записок откроют режим стелс, снижающий шум шагов на 50%. В каждом из 12 залов спрятано по две головоломки-наблюдения и батарейка для фонаря; без неё ночь становится непроглядной. Игра работает офлайн на Android, донат — только скины фонаря. Еженедельные испытания добавляют зеркальные коридоры, так что возвращаться страшно и сладко — кто ещё остался в темноте?