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Care of Gongon - Mascot Horror (Мод, Много денег)

Care of Gongon - Mascot Horror (Мод, Много денег) 1.0.1

Броди по пустым классам и слушай дыхание игрушек в темноте коридора ночного
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
SNIker
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 14:28
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 213 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Care of Gongon приглашает тебя в заброшенный детсад, где добрые раньше игрушки теперь шуршат у шкафчиков. Это атмосферный маскот-хоррор от первого лица: каждые пять минут ты освещаешь коридор фонариком, снимаешь на телефон рисунок-подсказку и замираешь между раскачивающимися кроватками, пытаясь услышать шлёпанье мягких лап. Пока таймер сердца ритмично стучит, ты ищешь карты доступа и ключи, но кроха-Гонгон может появиться за спиной в любую секунду.


Собранные доказательства объединяй в журнал: объедини три предмета — получишь инструмент вскрытия, а семь записок откроют режим стелс, снижающий шум шагов на 50%. В каждом из 12 залов спрятано по две головоломки-наблюдения и батарейка для фонаря; без неё ночь становится непроглядной. Игра работает офлайн на Android, донат — только скины фонаря. Еженедельные испытания добавляют зеркальные коридоры, так что возвращаться страшно и сладко — кто ещё остался в темноте?


Информация о модах

Много денег

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Хорроры
Хорроры
 Теги темы: Много денег

Скачать Care of Gongon - Mascot Horror (Мод, Много денег) v1.0.1 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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