android-1.ru / Игры / Экшен / SWAG — Multiplayer Shooter 5v5 (Мод, Без рекламы)
SWAG — Multiplayer Shooter 5v5 (Мод, Без рекламы)

SWAG — Multiplayer Shooter 5v5 (Мод, Без рекламы) 0.2.1

Скоростные лазерные перестрелки 5×5, где точность и реакция решают бой
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.2.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
MANAVA
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 14:11
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 254 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

SWAG бросает тебя на сверкающие неоновые арены будущего: две команды по пять человек стартуют из капсул, счёт идёт на миллисекунды. Ты хватаешь плазменную винтовку, скользишь по гравиплатформам и ловишь момент для хэдшота. Каждый раунд длится 90 секунд, и чем чище серия попаданий, тем быстрее откатывается ускорение. Одна ошибка — и враг забирает сектор, но один точный выстрел способен перевернуть карту целиком.


Опыты не кончаются после смерти: между матчами ты открываешь четыре класса — штурмовик, разведчик, поддержка и инженер — и ставишь на них модули вроде голографического щита или турели-паука. Каждая победа приносит кредиты на новое умение, так что выбирай, будет ли это тройная граната или ускоренная перезарядка для всей команды. Рог-лайк улучшения выпадают случайно и заставляют менять тактику, а ранговая таблица обнуляется каждые 24 ч, зовя возвращаться за новым доказательством мастерства.


Информация о модах

Без рекламы

Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать SWAG — Multiplayer Shooter 5v5 (Мод, Без рекламы) v0.2.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать SWAG — Multiplayer Shooter 5v5 (Мод, Без рекламы) 254 Мб Ссылка 2 254 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Mission Underground (Мод, Без рекламы)
Mission Underground (Мод, Без рекламы)
Version: 0.55
Кризис в Акри (Мод, Unlocked)
Кризис в Акри (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.20 (Mobile)
Unbelievable (Мод Меню)
Unbelievable (Мод Меню)
Version: 0.2.113
Dream Knight: Song Of The King (Мод, Без рекламы)
Dream Knight: Song Of The King (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.0.1.18
Fear the Walkers (Мод, Без рекламы)
Fear the Walkers (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0
Crunchyroll: 10 Second Ninja X (Мод, Unlocked)
Crunchyroll: 10 Second Ninja X (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.36
Dead Invasion : Zombie Shooter (Мод, Много денег)
Dead Invasion : Zombie Shooter (Мод, Много денег)
Version: 2.16
FRAG CARD SHOOTER (Мод, Без рекламы)
FRAG CARD SHOOTER (Мод, Без рекламы)
Version: 0.1.0

Отзывы о SWAG — Multiplayer Shooter 5v5 (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив