SWAG — Multiplayer Shooter 5v5 (Мод, Без рекламы) 0.2.1
Скоростные лазерные перестрелки 5×5, где точность и реакция решают бой
SWAG бросает тебя на сверкающие неоновые арены будущего: две команды по пять человек стартуют из капсул, счёт идёт на миллисекунды. Ты хватаешь плазменную винтовку, скользишь по гравиплатформам и ловишь момент для хэдшота. Каждый раунд длится 90 секунд, и чем чище серия попаданий, тем быстрее откатывается ускорение. Одна ошибка — и враг забирает сектор, но один точный выстрел способен перевернуть карту целиком.
Опыты не кончаются после смерти: между матчами ты открываешь четыре класса — штурмовик, разведчик, поддержка и инженер — и ставишь на них модули вроде голографического щита или турели-паука. Каждая победа приносит кредиты на новое умение, так что выбирай, будет ли это тройная граната или ускоренная перезарядка для всей команды. Рог-лайк улучшения выпадают случайно и заставляют менять тактику, а ранговая таблица обнуляется каждые 24 ч, зовя возвращаться за новым доказательством мастерства.
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