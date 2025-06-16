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Unbelievable (Мод Меню)

Unbelievable (Мод Меню) 0.2.113

Тихий вдох, шаг в тень, и склад превращается в лабиринт мёртвых углов
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Версия:
0.2.113
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Skytec Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 13:56
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 625 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

В Unbelievable ты — сталкер из элитной группы, заходящий туда, где уже никто не отвечает по рации. Шорох коробок, пот бьёт в глаза, а датчик движения пищит, будто предупреждает о чём-то большем, чем просто наёмники. Коридоры заброшенных складов, мрачные коридоры госпиталей, густые перелески — всё нарисовано так, что чувствуешь ржавчину под пальцами. Каждый уровень бросает новую задачу: снять охрану бесшумно, укрепиться и держать оборону или прорваться сквозь зачищенную амуницией линию.


Геймплей строится вокруг тактики: от отслеживания шумов до выбора боеприпасов. Автомат рвёт стены, дробовик вышибает двери, но лишний выстрел поднимет тревогу, и враги накроют фланги. Переключай режимы огня, ставь ловушки из С4, используй прицел ночного видения, и каждая катка станет уникальной историей, где секунды решают, выйдешь ли ты живым. Игра поддерживает офлайн-миссии и быструю сетевую «пятёрку на пятёрку»; отдача, отдача и ещё раз отдача — оружие звучит так, что даже за стеной понятно, чем стреляет человек. Вместо бессмысленного гринда — короткие операции, после которых остаётся только тяжёлое дыхание и желание нажать «ещё раз».


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Неограниченные боеприпасы

Неограниченные деньги

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Unbelievable (Мод Меню) v0.2.113 MOD APK

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Скачать Unbelievable (Мод Меню) 625 Мб Ссылка 2 625 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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