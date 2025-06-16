Описание

В Unbelievable ты — сталкер из элитной группы, заходящий туда, где уже никто не отвечает по рации. Шорох коробок, пот бьёт в глаза, а датчик движения пищит, будто предупреждает о чём-то большем, чем просто наёмники. Коридоры заброшенных складов, мрачные коридоры госпиталей, густые перелески — всё нарисовано так, что чувствуешь ржавчину под пальцами. Каждый уровень бросает новую задачу: снять охрану бесшумно, укрепиться и держать оборону или прорваться сквозь зачищенную амуницией линию.





Геймплей строится вокруг тактики: от отслеживания шумов до выбора боеприпасов. Автомат рвёт стены, дробовик вышибает двери, но лишний выстрел поднимет тревогу, и враги накроют фланги. Переключай режимы огня, ставь ловушки из С4, используй прицел ночного видения, и каждая катка станет уникальной историей, где секунды решают, выйдешь ли ты живым. Игра поддерживает офлайн-миссии и быструю сетевую «пятёрку на пятёрку»; отдача, отдача и ещё раз отдача — оружие звучит так, что даже за стеной понятно, чем стреляет человек. Вместо бессмысленного гринда — короткие операции, после которых остаётся только тяжёлое дыхание и желание нажать «ещё раз».