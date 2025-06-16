Unbelievable (Мод Меню) 0.2.113
Тихий вдох, шаг в тень, и склад превращается в лабиринт мёртвых углов
В Unbelievable ты — сталкер из элитной группы, заходящий туда, где уже никто не отвечает по рации. Шорох коробок, пот бьёт в глаза, а датчик движения пищит, будто предупреждает о чём-то большем, чем просто наёмники. Коридоры заброшенных складов, мрачные коридоры госпиталей, густые перелески — всё нарисовано так, что чувствуешь ржавчину под пальцами. Каждый уровень бросает новую задачу: снять охрану бесшумно, укрепиться и держать оборону или прорваться сквозь зачищенную амуницией линию.
Геймплей строится вокруг тактики: от отслеживания шумов до выбора боеприпасов. Автомат рвёт стены, дробовик вышибает двери, но лишний выстрел поднимет тревогу, и враги накроют фланги. Переключай режимы огня, ставь ловушки из С4, используй прицел ночного видения, и каждая катка станет уникальной историей, где секунды решают, выйдешь ли ты живым. Игра поддерживает офлайн-миссии и быструю сетевую «пятёрку на пятёрку»; отдача, отдача и ещё раз отдача — оружие звучит так, что даже за стеной понятно, чем стреляет человек. Вместо бессмысленного гринда — короткие операции, после которых остаётся только тяжёлое дыхание и желание нажать «ещё раз».
МОД МЕНЮ
Неограниченные боеприпасы
Неограниченные деньги
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Установка
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Формат
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.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.