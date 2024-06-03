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Broken Dawn II (Мод, Много денег)

Broken Dawn II (Мод, Много денег) 1.13.8

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Требования:
Android 4.0
Разработчик:
Hummingbird Mobile Games
Версия:
1.13.8
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 47 Мб
id приложения:
com.dawn.plus.gp
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
2 082

Broken Dawn II — это захватывающий экшн-шутер с видом сверху, который обещает игрокам аутентичное и динамичное приключение. В этой игре вам предстоит броситься в ожесточенные сражения с мутировавшими монстрами, используя разнообразное оружие и тактики.


Основная особенность "Broken Dawn II" — это постоянно расширяющийся игровой мир и контент, который адаптируется в зависимости от вашего прогресса в игре. Это означает, что каждый уровень предлагает новые вызовы и возможности, сохраняя игру захватывающей и свежей на каждом этапе.


Игрокам предстоит мастерски управлять арсеналом оружия и использовать различные стратегии для борьбы с многочисленными врагами. От быстрых перестрелок до крупномасштабных взрывов — игра предлагает богатый выбор тактик и стилей боя.


Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченная валюта

2. Неограниченная энергия

* Увеличивается при использовании

 Теги темы: Много денег

Скачать Broken Dawn II (Мод, Много денег) 1.13.8 взлом

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Скачать Broken Dawn II (Мод, Много денег)
47 Мб
Ссылка 2
47 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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