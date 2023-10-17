Broken Dawn:Trauma (Мод, Тупые враги) 1.15.3
Broken Dawn: Trauma — это интенсивный ролевой шутер от третьего лица, который погружает игроков в апокалиптический мир, где мутанты и возможные инопланетные вторжения стали угрозой существованию человечества. В этой игре вы оказываетесь в сердце разрушенной цивилизации, где каждый шаг может означать разницу между жизнью и смертью.
Игра начинается в мрачном мире будущего, где мутанты, появившиеся из ниоткуда, уничтожают целые сообщества. Ваша задача — выжить в этом хаотичном новом мире, преодолевая различные препятствия и врагов. Игрокам предстоит пробираться через суровые пустынные пейзажи, исследуя разрушенные города и заброшенные зоны.
"Broken Dawn: Trauma" предлагает напряженные и захватывающие боевые действия. С управлением от третьего лица, игроки могут полностью погрузиться в боевую атмосферу, используя разнообразное оружие и тактики для борьбы с мутантами и другими угрозами.
1. Тупой враг
2. Рывок без перезарядки
3. Замороженная энергия
4. Замороженная валюта
5. Опыт
6. Дроп добычи x1-100
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