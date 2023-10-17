Broken Dawn: Trauma — это интенсивный ролевой шутер от третьего лица, который погружает игроков в апокалиптический мир, где мутанты и возможные инопланетные вторжения стали угрозой существованию человечества. В этой игре вы оказываетесь в сердце разрушенной цивилизации, где каждый шаг может означать разницу между жизнью и смертью.





Игра начинается в мрачном мире будущего, где мутанты, появившиеся из ниоткуда, уничтожают целые сообщества. Ваша задача — выжить в этом хаотичном новом мире, преодолевая различные препятствия и врагов. Игрокам предстоит пробираться через суровые пустынные пейзажи, исследуя разрушенные города и заброшенные зоны.





"Broken Dawn: Trauma" предлагает напряженные и захватывающие боевые действия. С управлением от третьего лица, игроки могут полностью погрузиться в боевую атмосферу, используя разнообразное оружие и тактики для борьбы с мутантами и другими угрозами.