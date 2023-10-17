android-1.ru / Игры / Экшен / Broken Dawn:Trauma (Мод, Тупые враги)
Broken Dawn:Trauma (Мод, Тупые враги)

Broken Dawn:Trauma (Мод, Тупые враги) 1.15.3

10
0
Скачать (57 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Hummingbird Mobile Games
Версия:
1.15.3
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 57 Мб
id приложения:
com.dawn.tp.x1
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
10
Комментарии:
0
Просмотров:
3 005

Broken Dawn: Trauma — это интенсивный ролевой шутер от третьего лица, который погружает игроков в апокалиптический мир, где мутанты и возможные инопланетные вторжения стали угрозой существованию человечества. В этой игре вы оказываетесь в сердце разрушенной цивилизации, где каждый шаг может означать разницу между жизнью и смертью.


Игра начинается в мрачном мире будущего, где мутанты, появившиеся из ниоткуда, уничтожают целые сообщества. Ваша задача — выжить в этом хаотичном новом мире, преодолевая различные препятствия и врагов. Игрокам предстоит пробираться через суровые пустынные пейзажи, исследуя разрушенные города и заброшенные зоны.


"Broken Dawn: Trauma" предлагает напряженные и захватывающие боевые действия. С управлением от третьего лица, игроки могут полностью погрузиться в боевую атмосферу, используя разнообразное оружие и тактики для борьбы с мутантами и другими угрозами.


Скриншоты

Информация о модах

1. Тупой враг

2. Рывок без перезарядки

3. Замороженная энергия

4. Замороженная валюта

5. Опыт

6. Дроп добычи x1-100

Скачать Broken Dawn:Trauma (Мод, Тупые враги) 1.15.3 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Broken Dawn:Trauma (Мод, Тупые враги)
57 Мб
Ссылка 2
57 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Commando Gun Shooting Games 3D (Мод, Режим бога)
Commando Gun Shooting Games 3D (Мод, Режим бога)
Версия: 3.9
Laser Tanks: Pixel RPG (Мод, Много денег)
Laser Tanks: Pixel RPG (Мод, Много денег)
Версия: 1.0.5
Террористическая стрелялка (Мод, Режим бога)
Террористическая стрелялка (Мод, Режим бога)
Версия: 1.21
Survival Dead Zombies Trigger (Мод, Режим бога)
Survival Dead Zombies Trigger (Мод, Режим бога)
Версия: 21
Mega Shooter - Gun Man Warrior (Мод, Режим бога)
Mega Shooter - Gun Man Warrior (Мод, Режим бога)
Версия: 0.5.0
DEAD KILL: Zombie Survival 3D (Мод, Режим бога)
DEAD KILL: Zombie Survival 3D (Мод, Режим бога)
Версия: 5.2
Berandal Sekolah DEMO (Мод, Бесплатные покупки)
Berandal Sekolah DEMO (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 1.11.7
Spider Hero Fight: Come Home (Мод, Бесплатные награды)
Spider Hero Fight: Come Home (Мод, Бесплатные награды)
Версия: 3.06

Отзывы о Broken Dawn:Trauma (Мод, Тупые враги)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив