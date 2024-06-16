Broken Dawn:Tempest (Мод, Много денег) 1.10.7
Спасите мир от зомби-вируса в динамичном ARPG шутере
Broken Dawn: Tempest — это мобильный шутер в жанре ARPG, который погружает игроков в мрачный и опасный мир, охваченный ужасающей вспышкой зомби-вируса. Игра начинается с катастрофической ситуации: из-за утечки одного из секретных исследовательских вирусов Картеля в городах происходит вспышка эпидемии, превращающая людей в зомби.
В этой напряженной обстановке правительство и Картель предпринимают радикальные меры, пытаясь сдержать распространение инфекции, в том числе прибегая к уничтожению всех выживших. Ваша миссия в игре — раскрыть злодеяния этих сил, пытающихся скрыть правду о происходящем.
В "Broken Dawn: Tempest" игроки будут сражаться с ордами зомби, исследовать опасные зоны и раскрывать секреты, стоящие за вспышкой вируса. Игра сочетает в себе элементы экшена и RPG, предлагая динамичные боевые сцены, разнообразное вооружение и систему улучшений персонажа.
- Неограниченная валюта
- Неограниченная энергия
Примечание. Никогда не уменьшайте количество, сначала нужно достаточное количество.
Скачать Broken Dawn:Tempest (Мод, Много денег) 1.10.7 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
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