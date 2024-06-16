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Broken Dawn:Tempest (Мод, Много денег)

Broken Dawn:Tempest (Мод, Много денег) 1.10.7

Спасите мир от зомби-вируса в динамичном ARPG шутере
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hummingbird Mobile Games
Версия:
1.10.7
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 155

Broken Dawn: Tempest — это мобильный шутер в жанре ARPG, который погружает игроков в мрачный и опасный мир, охваченный ужасающей вспышкой зомби-вируса. Игра начинается с катастрофической ситуации: из-за утечки одного из секретных исследовательских вирусов Картеля в городах происходит вспышка эпидемии, превращающая людей в зомби.


В этой напряженной обстановке правительство и Картель предпринимают радикальные меры, пытаясь сдержать распространение инфекции, в том числе прибегая к уничтожению всех выживших. Ваша миссия в игре — раскрыть злодеяния этих сил, пытающихся скрыть правду о происходящем.


В "Broken Dawn: Tempest" игроки будут сражаться с ордами зомби, исследовать опасные зоны и раскрывать секреты, стоящие за вспышкой вируса. Игра сочетает в себе элементы экшена и RPG, предлагая динамичные боевые сцены, разнообразное вооружение и систему улучшений персонажа.


Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченная валюта
  • Неограниченная энергия

Примечание. Никогда не уменьшайте количество, сначала нужно достаточное количество.

 Теги темы: Много денег

Скачать Broken Dawn:Tempest (Мод, Много денег) 1.10.7 взлом

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