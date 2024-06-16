Broken Dawn: Tempest — это мобильный шутер в жанре ARPG, который погружает игроков в мрачный и опасный мир, охваченный ужасающей вспышкой зомби-вируса. Игра начинается с катастрофической ситуации: из-за утечки одного из секретных исследовательских вирусов Картеля в городах происходит вспышка эпидемии, превращающая людей в зомби.





В этой напряженной обстановке правительство и Картель предпринимают радикальные меры, пытаясь сдержать распространение инфекции, в том числе прибегая к уничтожению всех выживших. Ваша миссия в игре — раскрыть злодеяния этих сил, пытающихся скрыть правду о происходящем.





В "Broken Dawn: Tempest" игроки будут сражаться с ордами зомби, исследовать опасные зоны и раскрывать секреты, стоящие за вспышкой вируса. Игра сочетает в себе элементы экшена и RPG, предлагая динамичные боевые сцены, разнообразное вооружение и систему улучшений персонажа.