Описание

No Way Out — Android-хоррор с элементами выживания, где ты просыпаешься в холодном и пугающе незнакомом месте. Каждые пять минут ты двигаешься сквозь темноту, находишь загадочные артефакты, решаешь, где укрыться, и прислушиваешься к каждому звуку — ведь ты точно не один. Что-то охотится. И каждое твоё движение может выдать тебя.





В No Way Out ты исследуешь жуткие локации, прячешься от неведомого врага и пытаешься собрать все ключи к побегу, прежде чем станет слишком поздно. Атмосферная графика, звуки, от которых пробегает дрожь, и напряжённый геймплей заставляют замирать при каждом повороте. Поддержка офлайн-режима позволяет играть в любое время, а переменная система страхов делает каждое прохождение уникальным. Сможешь ли ты выбраться? Или растворишься во тьме навсегда?