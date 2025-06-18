No Way Out (Мод меню) 1.0.2
Исследуй тьму, избегай охотника и найди путь к свободе
No Way Out — Android-хоррор с элементами выживания, где ты просыпаешься в холодном и пугающе незнакомом месте. Каждые пять минут ты двигаешься сквозь темноту, находишь загадочные артефакты, решаешь, где укрыться, и прислушиваешься к каждому звуку — ведь ты точно не один. Что-то охотится. И каждое твоё движение может выдать тебя.
В No Way Out ты исследуешь жуткие локации, прячешься от неведомого врага и пытаешься собрать все ключи к побегу, прежде чем станет слишком поздно. Атмосферная графика, звуки, от которых пробегает дрожь, и напряжённый геймплей заставляют замирать при каждом повороте. Поддержка офлайн-режима позволяет играть в любое время, а переменная система страхов делает каждое прохождение уникальным. Сможешь ли ты выбраться? Или растворишься во тьме навсегда?
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.