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No Way Out (Мод меню)

No Way Out (Мод меню) 1.0.2

Исследуй тьму, избегай охотника и найди путь к свободе
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
VFXStudio
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 12:47
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

No Way Out — Android-хоррор с элементами выживания, где ты просыпаешься в холодном и пугающе незнакомом месте. Каждые пять минут ты двигаешься сквозь темноту, находишь загадочные артефакты, решаешь, где укрыться, и прислушиваешься к каждому звуку — ведь ты точно не один. Что-то охотится. И каждое твоё движение может выдать тебя.


В No Way Out ты исследуешь жуткие локации, прячешься от неведомого врага и пытаешься собрать все ключи к побегу, прежде чем станет слишком поздно. Атмосферная графика, звуки, от которых пробегает дрожь, и напряжённый геймплей заставляют замирать при каждом повороте. Поддержка офлайн-режима позволяет играть в любое время, а переменная система страхов делает каждое прохождение уникальным. Сможешь ли ты выбраться? Или растворишься во тьме навсегда?


Информация о модах

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Игра входит в подборки:
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Хорроры
 Теги темы: Мод меню

Скачать No Way Out (Мод меню) v1.0.2 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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