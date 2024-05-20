Spacero: Sci-Fi Shooter — это must have для поклонников научно-фантастических шутеров. С Stratos и Space Station вы получите отличный игровой опыт с безумным количеством взрывов и космических сражений. Наконец, игра не использует виртуальную реальность, потому что поначалу она недостаточно захватывающая. Игра доставит вам массу удовольствия благодаря своему уникальному пользовательскому интерфейсу, который был оптимизирован





Spacelanders: стрелок рпг (Sci-fi Shooter RPG) (Мод, Без рекламы) - Если вы уже устали быть грозным лучником, тогда - хватайте мощную пушку и отправляйтесь на защиту просторов галактики. В этой игре вам предстоит стать частью мира в котором битва за выживание уже не неизбежны. Вы же сыграете в роли Героя Галактики, только он в силах одолеть надвигающееся зло. Это уникальная ролевая игра с элементами рогалика, здесь вы сможете проходить множество уровней, находить легендарные предметы и изучать новые навыки.

Прокачайте и экипируйте своего солдата, проходите сотни увлекательных уровней.