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Spacelanders: стрелок рпг (Sci-fi Shooter RPG) (Мод, Без рекламы)

Spacelanders: стрелок рпг (Sci-fi Shooter RPG) (Мод, Без рекламы) 2.0.9

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
TryAgain Game Studio Kft.
Версия:
2.0.9
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 320 Мб
id приложения:
com.tryagaingamestudio.spacelanders
Русский язык:
Есть
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
3 191

Spacero: Sci-Fi Shooter — это must have для поклонников научно-фантастических шутеров. С Stratos и Space Station вы получите отличный игровой опыт с безумным количеством взрывов и космических сражений. Наконец, игра не использует виртуальную реальность, потому что поначалу она недостаточно захватывающая. Игра доставит вам массу удовольствия благодаря своему уникальному пользовательскому интерфейсу, который был оптимизирован


Spacelanders: стрелок рпг (Sci-fi Shooter RPG) (Мод, Без рекламы) - Если вы уже устали быть грозным лучником, тогда - хватайте мощную пушку и отправляйтесь на защиту просторов галактики. В этой игре вам предстоит стать частью мира в котором битва за выживание уже не неизбежны. Вы же сыграете в роли Героя Галактики, только он в силах одолеть надвигающееся зло. Это уникальная ролевая игра с элементами рогалика, здесь вы сможете проходить множество уровней, находить легендарные предметы и изучать новые навыки.

Прокачайте и экипируйте своего солдата, проходите сотни увлекательных уровней.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Один удар
  • Режим бога
  • Множитель скорости
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Spacelanders: стрелок рпг (Sci-fi Shooter RPG) (Мод, Без рекламы) 2.0.9 взлом

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Скачать Spacelanders: стрелок рпг (Sci-fi Shooter RPG) (Мод, Без рекламы) 320 Мб Ссылка 2 320 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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