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World of Artillery: Cannons (Мод, Много денег)

World of Artillery: Cannons (Мод, Много денег) 1.8.2

76
26
Скачать (320 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Cheely Apps
Версия:
1.8.2
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 320 Мб
id приложения:
com.battle.worldofartillery
Русский язык:
Есть
Лайков:
76
Комментарии:
1
Просмотров:
62 420

World of Artillery: Cannons - Готовы к захватывающему путешествию? Присоединяйтесь к экипажу противотанковой пушки времен Второй мировой войны!


Испытайте себя на линии фронта Второй мировой войны, присоединившись к команде артиллеристов, мужественно сражающихся против ужасных врагов. Это приключенческая игра, в которой вам предстоит защищать свой дом с помощью тяжелой артиллерии. Отбивайтесь от танков, бомбардировщиков и пехоты Оси и сражайтесь за победу.


Пришло время дать фашистам ад. Присоединяйтесь к нам на борт для напряженных и запоминающихся сражений в красивых местах по всей Европе. Требуются крутые кадры! Боеприпасы не ограничены! Станьте частью команды прямо сейчас и начните свое путешествие, чтобы победить силы Оси, наслаждаясь неограниченным доступом к более чем 45 военным сценариям!


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Заморозить золото
  • Нет перезагрузки
  • Разблокированы все пушки

MOD V2

  • Вы можете делать покупки, даже если у вас недостаточно денег;
  • Все пушки открыты.



 Теги темы: Много денег

Скачать World of Artillery: Cannons (Мод, Много денег) 1.8.2 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
320 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
320 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о World of Artillery: Cannons (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Ser
Ser 14 мая 2023 19:23
При запуске вечная загрузка

При запуске вечная загрузка
-3
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