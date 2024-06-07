World of Artillery: Cannons - Готовы к захватывающему путешествию? Присоединяйтесь к экипажу противотанковой пушки времен Второй мировой войны!





Испытайте себя на линии фронта Второй мировой войны, присоединившись к команде артиллеристов, мужественно сражающихся против ужасных врагов. Это приключенческая игра, в которой вам предстоит защищать свой дом с помощью тяжелой артиллерии. Отбивайтесь от танков, бомбардировщиков и пехоты Оси и сражайтесь за победу.





Пришло время дать фашистам ад. Присоединяйтесь к нам на борт для напряженных и запоминающихся сражений в красивых местах по всей Европе. Требуются крутые кадры! Боеприпасы не ограничены! Станьте частью команды прямо сейчас и начните свое путешествие, чтобы победить силы Оси, наслаждаясь неограниченным доступом к более чем 45 военным сценариям!