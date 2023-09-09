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Dragon & Elves (Мод, Много денег)

Dragon & Elves (Мод, Много денег) 4.3.58

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Скачать (200 Мб)
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Версия:
4.3.58
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
More Chili Studio
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 073

Dragon & Elves (Мод, Много ресурсов) - Окажитесь в фантастическом мире магии и эльфов, вам выпадет шанс стать спасителем этого прекрасного мира. На этих землях был мир сколько себя помню, но однажды эти земли пережили нападение драконов... Эти тёмные создания пожирают всё на своём пути. Королева эльфов приняла решение отразить атаку злобных драконов, это не надолго сдержало их. 

Вам же выпала участь искателя приключений в этих землях, исследуйте потрясающий мир, собирайте ресурсы и яйца. Развивайте вашу команду эльфов и побеждайте драконов. Объединяйтесь и верните прошлые времена до войны, когда все жили в гармонии и спокойствие.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченные деньги

Информация: Игра может вылетать 2-3 раза при первом запуске, просто перезагружайте, пока не вылетит.

 Теги темы: Логические, Много денег

Скачать Dragon & Elves (Мод, Много денег) 4.3.58 взлом

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Скачать Dragon & Elves (Мод, Много денег) 200 Мб Ссылка 2 200 Мб

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Отзывы о Dragon & Elves (Мод, Много денег)


Комментарии (29)
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 3 марта 2024 10:23
Lensifal, понятно. Спасибо за ответ.
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Lensifal
Lensifal Администраторы 3 марта 2024 00:57
Ольга Полякова, Добрый день, ничего по этому поводу не можем сказать :(
Это единственный мод от проверенного разработчика. Разработчик только указал "Игра может вылетать 2-3 раза при первом запуске, просто перезагружайте, пока не вылетит."
0
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 2 марта 2024 19:01
Слушайте ну вы хоть как-то отреагируйте уже. Взломаная игра без аккаунта не открывается и сколько я ни пишу от вас тишина. Если нет возможности в неё играть то зачем мод сюда скидывать для скачивания. Ответьте уже наконец-то пожалуйста.
0
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 20 февраля 2024 13:45
Вот реально желание МАТОМ написать! И тем кто взлом делает и тем кто выкладывает игру в которую без аккаунта невозможно войти.
0
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 12 февраля 2024 20:32
В игру по прежнему не возможно войти без аккаунта, ну неужели те кто взломал игру не могут и это обойти. Смысл во взломе если войти нет возможности. Это уже выглядит как издевательство.
0
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Виталина
Виталина 27 ноября 2023 00:15
В первый раз игра вылетела раз 15, потом запустилась. Второй раз зайти в игру не получается, вылетает при каждой попытке. Прошу исправить ошибку.
-1
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 25 ноября 2023 14:23
Смысл обновлять мод на игру в которую невозможно войти. Вы лучше бы придумали как обойти вход в игру только по аккаунту. А так это бессмысленно.
0
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 21 октября 2023 09:00
Ну вы обновили игру и мод к ней,молодцы. А как войти в игру если там сделали вход только через аккаунт. Подскажите как быть? Как в игру войти?
+2
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 9 сентября 2023 13:43
Да что это такое,ещё одну игру скачала и те-же самое. Написано 100 мб а скачалось 202 мб и опять не установилась. Это на вашем сайте такой глюк или всё же у меня с телефоном подскажите пожалуйста.
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Lensifal
Lensifal Администраторы 6 сентября 2023 00:12
Виталина,
скоро обновим
0
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