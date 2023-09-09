Dragon & Elves (Мод, Много ресурсов) - Окажитесь в фантастическом мире магии и эльфов, вам выпадет шанс стать спасителем этого прекрасного мира. На этих землях был мир сколько себя помню, но однажды эти земли пережили нападение драконов... Эти тёмные создания пожирают всё на своём пути. Королева эльфов приняла решение отразить атаку злобных драконов, это не надолго сдержало их.

Вам же выпала участь искателя приключений в этих землях, исследуйте потрясающий мир, собирайте ресурсы и яйца. Развивайте вашу команду эльфов и побеждайте драконов. Объединяйтесь и верните прошлые времена до войны, когда все жили в гармонии и спокойствие.