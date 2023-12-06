Описание

Superheroes City (Мод, Много денег) - Файтинговая игра про супер созданий и людей. Отправляйтесь в большой - открытый мир в котором у вас появляется много возможностей, наносите смертоносные удары. Выбирайте героя за которого хотите сражаться и отправляйтесь на Арену, где сможете показать всю свою мощь. Проходите разные испытания и уничтожайте любых противников, после уничтожения противников вы будете получать деньги, на которые сможете открыть много всего нового. Отправляйтесь в свой бесконечный путь сражений, проходите множество интересных заданий.