android-1.ru / Игры / Симуляторы / Superheroes City (Мод, Много денег)
Superheroes City (Мод, Много денег)

Superheroes City (Мод, Много денег) 3.2.9

3
1
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
3.2.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Naxeex Ltd
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 96 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 467
Скриншоты
Описание

Superheroes City (Мод, Много денег) - Файтинговая игра про супер созданий и людей. Отправляйтесь в большой - открытый мир в котором у вас появляется много возможностей, наносите смертоносные удары. Выбирайте героя за которого хотите сражаться и отправляйтесь на Арену, где сможете показать всю свою мощь. Проходите разные испытания и уничтожайте любых противников, после уничтожения противников вы будете получать деньги, на которые сможете открыть много всего нового. Отправляйтесь в свой бесконечный путь сражений, проходите множество интересных заданий.


Информация о модах
  • Неограниченные очки навыков
  • Без рекламы
Показать полностью
 Теги темы: Много денег, Файтинг

Скачать Superheroes City (Мод, Много денег) v3.2.9 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Superheroes City (Мод, Много денег) 96 Мб Ссылка 2 96 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Super Penguins (Мод, Много денег)
Super Penguins (Мод, Много денег)
Version: 2.5.4
There Is No Game: Wrong Dimension (Встроенный кэш)
There Is No Game: Wrong Dimension (Встроенный кэш)
Version: 1.0.36
Uciana
Uciana
Version: 31 B31021
Merge Dungeon (Мод, Бесплатные покупки)
Merge Dungeon (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 2.9.3
Car Eats Car 2 - Гонки на выживание (Мод, Много денег)
Car Eats Car 2 - Гонки на выживание (Мод, Много денег)
Version: 2.3
Горожане (Мод, Много денег)
Горожане (Мод, Много денег)
Version: 1.14.9
Idle Pirate Tycoon (Мод, Много денег)
Idle Pirate Tycoon (Мод, Много денег)
Version: 1.16.0
Кулинарная Команда – Ресторанные игры (Мод, Много денег)
Кулинарная Команда – Ресторанные игры (Мод, Много денег)
Version: 9.1.1

Отзывы о Superheroes City (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив