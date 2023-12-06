Версия:
3.2.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Naxeex Ltd
Категория:
Обновлено:
Вчера, 23:54
Возраст:
Требуется места:
≈ 96 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 467
Описание
Superheroes City (Мод, Много денег) - Файтинговая игра про супер созданий и людей. Отправляйтесь в большой - открытый мир в котором у вас появляется много возможностей, наносите смертоносные удары. Выбирайте героя за которого хотите сражаться и отправляйтесь на Арену, где сможете показать всю свою мощь. Проходите разные испытания и уничтожайте любых противников, после уничтожения противников вы будете получать деньги, на которые сможете открыть много всего нового. Отправляйтесь в свой бесконечный путь сражений, проходите множество интересных заданий.
Информация о модах
- Неограниченные очки навыков
- Без рекламы
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