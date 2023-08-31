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Furistas Кошачье кафе (Мод, Бесконечные деньги)

Furistas Кошачье кафе (Мод, Бесконечные деньги) 3.111

Заботьтесь о кошках и создавайте уютную атмосферу для посетителей
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Версия:
3.111
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Runaway
Категория:
Симуляторы / На русском / Без интернета
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 125 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 147
Скриншоты
Описание

Cat Cafe Furistas - это уникальная и очаровательная игра, где игроки управляют своим кафе, главной особенностью которого являются кошки. В этой игре кошки не просто питомцы; они являются центральным элементом привлечения клиентов, создавая уютную и дружелюбную атмосферу в кафе.


Ключевой особенностью игры является взаимодействие с кошками. Игрокам необходимо заботиться о кошках ежедневно, что включает в себя кормление, игры и общее уход за ними. Это не только способствует благополучию кошек, но и улучшает общее впечатление от кафе.


Клиенты, посещающие Cat Cafe Furistas, приходят не только за кофе, но и за возможностью поиграть с котами. Каждый клиент имеет свои предпочтения и интересы к определенным кошкам. Задача игрока - понять эти предпочтения и помочь клиентам найти кошку, которая будет им по душе. Это добавляет элемент стратегии в игру, так как игрокам нужно умело сочетать нужды кошек и желания клиентов.


Информация о модах
  • Безлимитный ХК
  • Безлимитный СК
  • Неограниченные токены
  • Неограниченное количество сердец
  • Неограниченная валюта котят
  • Неограниченный опыт
  • Неограниченное количество реальной валюты
  • Неограниченная валюта событий
  • Неограниченное количество кошачьих сердец
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 Теги темы: Много денег

Скачать Furistas Кошачье кафе (Мод, Бесконечные деньги) v3.111 MOD APK

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Скачать Furistas Кошачье кафе (Мод, Бесконечные деньги) 125 Мб Ссылка 2 125 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Furistas Кошачье кафе (Мод, Бесконечные деньги)


Комментарии (2)
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Tt
Tt 27 февраля 2024 18:19
Не работает последнее обновление.
0
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Sh
Sh 15 июля 2023 10:08
Игра скачалась, на входе в игру зависает картинка загрузки и больше ничего
0
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