Описание

Cat Cafe Furistas - это уникальная и очаровательная игра, где игроки управляют своим кафе, главной особенностью которого являются кошки. В этой игре кошки не просто питомцы; они являются центральным элементом привлечения клиентов, создавая уютную и дружелюбную атмосферу в кафе.





Ключевой особенностью игры является взаимодействие с кошками. Игрокам необходимо заботиться о кошках ежедневно, что включает в себя кормление, игры и общее уход за ними. Это не только способствует благополучию кошек, но и улучшает общее впечатление от кафе.





Клиенты, посещающие Cat Cafe Furistas, приходят не только за кофе, но и за возможностью поиграть с котами. Каждый клиент имеет свои предпочтения и интересы к определенным кошкам. Задача игрока - понять эти предпочтения и помочь клиентам найти кошку, которая будет им по душе. Это добавляет элемент стратегии в игру, так как игрокам нужно умело сочетать нужды кошек и желания клиентов.