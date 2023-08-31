Furistas Кошачье кафе (Мод, Бесконечные деньги) 3.111
Заботьтесь о кошках и создавайте уютную атмосферу для посетителей
Cat Cafe Furistas - это уникальная и очаровательная игра, где игроки управляют своим кафе, главной особенностью которого являются кошки. В этой игре кошки не просто питомцы; они являются центральным элементом привлечения клиентов, создавая уютную и дружелюбную атмосферу в кафе.
Ключевой особенностью игры является взаимодействие с кошками. Игрокам необходимо заботиться о кошках ежедневно, что включает в себя кормление, игры и общее уход за ними. Это не только способствует благополучию кошек, но и улучшает общее впечатление от кафе.
Клиенты, посещающие Cat Cafe Furistas, приходят не только за кофе, но и за возможностью поиграть с котами. Каждый клиент имеет свои предпочтения и интересы к определенным кошкам. Задача игрока - понять эти предпочтения и помочь клиентам найти кошку, которая будет им по душе. Это добавляет элемент стратегии в игру, так как игрокам нужно умело сочетать нужды кошек и желания клиентов.
- Безлимитный ХК
- Безлимитный СК
- Неограниченные токены
- Неограниченное количество сердец
- Неограниченная валюта котят
- Неограниченный опыт
- Неограниченное количество реальной валюты
- Неограниченная валюта событий
- Неограниченное количество кошачьих сердец
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