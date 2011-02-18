Новая мобильная игра "Cooking Mama" приглашает вас на увлекательное кулинарное приключение. Если вы увлечены готовкой, не можете дождаться, чтобы попробовать свои собственные кулинарные шедевры и поделиться ими с другими, а также желаете узнать больше о искусстве приготовления пищи как домашнем, так и профессиональном шеф-поваре, то эта игра идеально подходит для вас.





В Cooking Mama вас ждут эпические кулинарные испытания, где вы сможете проявить свой кулинарный талант, готовя разнообразные блюда. Эта игра предоставит вам уникальную возможность познакомиться с различными аспектами готовки и улучшить свои навыки.





Так что если вы гурман и любите приготавливать вкусные блюда, игра обязательно понравится вам своим разнообразием рецептов и увлекательным игровым процессом.