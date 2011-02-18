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Cooking Mama (Мод, Много денег)

Cooking Mama (Мод, Много денег) 1.108.0

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Версия:
1.108.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Office Create Corp.
Категория:
Без интернета / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 244

Новая мобильная игра "Cooking Mama" приглашает вас на увлекательное кулинарное приключение. Если вы увлечены готовкой, не можете дождаться, чтобы попробовать свои собственные кулинарные шедевры и поделиться ими с другими, а также желаете узнать больше о искусстве приготовления пищи как домашнем, так и профессиональном шеф-поваре, то эта игра идеально подходит для вас.


В Cooking Mama вас ждут эпические кулинарные испытания, где вы сможете проявить свой кулинарный талант, готовя разнообразные блюда. Эта игра предоставит вам уникальную возможность познакомиться с различными аспектами готовки и улучшить свои навыки.


Так что если вы гурман и любите приготавливать вкусные блюда, игра обязательно понравится вам своим разнообразием рецептов и увлекательным игровым процессом.


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Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать Cooking Mama (Мод, Много денег) 1.108.0 взлом

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Скачать Cooking Mama (Мод, Много денег) 90 Мб Ссылка 2 90 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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