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Chapters: Интерактивные истории (Мод, бриллианты/билеты)

Chapters: Интерактивные истории (Мод, бриллианты/билеты) 6.5.9

350
186
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Crazy Maple Studio Dev
Версия:
6.5.9
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 112 Мб
id приложения:
com.mars.avgchapters
Русский язык:
Есть
Лайков:
350
Комментарии:
122
Просмотров:
187 822

Добро пожаловать в мир Chapters - уникальной интерактивной игры, где вы становитесь главным героем и выбираете свою историю! От романтических переживаний до захватывающих триллеров, здесь сотни книг ждут вас с увлекательными сюжетами на любой вкус и настроение. В Chapters каждый имеет возможность влиять на ход событий и создавать свою уникальную историю. С интерактивными увлекательными сюжетами, способными захватить вас с первых строк, игра погрузит вас в мир волнующих приключений и неожиданных поворотов сюжета.


Независимо от вашего возраста или предпочтений, в ней вы обязательно найдете книгу, которая заставит ваше сердце биться быстрее и разгадывать тайны вместе с главным героем. Готовы ли вы выбрать свою историю и погрузиться в захватывающий мир приключений?


Скриншоты

Информация о модах

Разблокированы все главы

 Теги темы: Новеллы, Встроенный кэш

Скачать Chapters: Интерактивные истории (Мод, бриллианты/билеты) 6.5.9 взлом

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Скачать Chapters: Интерактивные истории (Мод, бриллианты/билеты) 112 Мб Ссылка 2 112 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Chapters: Интерактивные истории (Мод, бриллианты/билеты)


Комментарии (122)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 6 июня 2024 12:14
Тата, извините за неудобства
0
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Тата
Тата 6 июня 2024 02:50
Не работает ваш мод!!!
0
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Гость Иван
Гость Иван 4 июня 2024 17:39
Сделайте взлом на бриллианты!
+1
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Кира
Кира 25 апреля 2024 21:36
Когда будет мод на алмазы!? Без них играть невозможно. Сделайте на алмазы вместо билетов.
+3
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Вера
Вера 23 февраля 2024 07:42
Сделаете пожалуйста чтоб мод на бесплатные алмазы работал, а то он не работает..
+4
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Любовь
Любовь 9 февраля 2024 10:48
Зашла протестировать мод на алмазы в первую попавшуюся главу, сделала платный выбор, но второй раз выдало ошибку "недостаточно алмазов для выбора". Мод не работает.
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 26 января 2024 00:47
Фантазерка, пока только билеты
+1
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Фантазерка
Фантазерка 25 января 2024 17:40
Добрый день, подскажите,т.е бесплатные выборы уже отсутствуют, остались только билеты?
0
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Анастасия
Анастасия 27 декабря 2023 06:39
Код приглашения Chapters: Платформа интерактивных историй, где оживают ваши любимые рассказы! Для получения вознаграждения, копируйте код приглашения друга 'pmgxbjlt' и введите его во время игры.
0
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Лариса
Лариса 23 ноября 2023 20:16
Как вообще работает этот мод? Не понимаю. Алмазы всё равно тратятся...
+2
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