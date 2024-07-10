android-1.ru / Игры / Симуляторы / My Way: истории и Love новеллы (Полная версия)
My Way: истории и Love новеллы (Полная версия)

My Way: истории и Love новеллы (Полная версия) 1.579

18
16
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.579
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Andrey Goldin
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 72 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
38 873
Скриншоты
Описание

My Way: истории и Love новеллы (Полная версия) - Отец Сары погиб в автокатастрофе, когда ей было всего 14 лет. Ей пришлось быть одной в течение двух лет, прежде чем она переехала в Нью-Йорк. С тех пор прошло восемь лет, и она создала для себя новую жизнь. На острове Северного Брата она нашла светлое место под названием «Мой путь», которое время от времени предлагает ей тепло и счастье. Но все быстро меняется, когда она понимает, что остров не то, чем кажется...


Испытайте Нью-Йорк, как никогда раньше, с нашей визуальной новеллой о любви, надежде и неизвестности. Воспользуйтесь этой уникальной возможностью насладиться отличными историями, не тратя кучу денег. Найдите сказки, которые вы можете легко рассказать - это не истории, которые вы будете рассказывать каждый день, но они заставят ваше сердце трепетать, и это того стоит!


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: Новеллы

Скачать My Way: истории и Love новеллы (Полная версия) v1.579 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать My Way: истории и Love новеллы (Полная версия) 72 Мб Ссылка 2 72 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Казуальный киномагнат (Много денег)
Казуальный киномагнат (Много денег)
Version: 2.17.10
RACE THE SUN ® (Мод, Много денег)
RACE THE SUN ® (Мод, Много денег)
Version: 1.28.1
барби куклы: игры для девочек (Мод, Без рекламы)
барби куклы: игры для девочек (Мод, Без рекламы)
Version: 1.2.6
Батл Симулятор: Рыцари против (Мод, Много денег)
Батл Симулятор: Рыцари против (Мод, Много денег)
Version: 1.07
Hard Racing - Custom car games (Мод, Много денег)
Hard Racing - Custom car games (Мод, Много денег)
Version: 1.0.1
Галактическая арена сражений (Мод, Много денег)
Галактическая арена сражений (Мод, Много денег)
Version: 1.1.15
Idle Bank Tycoon: Money Empire (Мод, Много денег)
Idle Bank Tycoon: Money Empire (Мод, Много денег)
Version: 1.51.0
Чини, пока не заболеешь! (Мод, Без рекламы)
Чини, пока не заболеешь! (Мод, Без рекламы)
Version: 1.1.1

Отзывы о My Way: истории и Love новеллы (Полная версия)


Комментарии (7)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
GLLensifal
GLLensifal Администраторы 17 февраля 2025 22:21
Гость Мария, Нет, увы
0
Ответить
Гость Мария
Гость Мария 17 февраля 2025 14:59
Скажите пожалуйста это взломанная версия ? Будут ли там полные рассказы ? Не прийдется покупать?
0
Ответить
Анастасия
Анастасия 12 марта 2024 19:17
Люди которые пишут что у них возникает ошибка с приложением,для начала удаляется обычное приложение игры а только потом уже устанавливаете от сюда приложение🤦🏻‍♀️
-1
Ответить
Евгения
Евгения 8 января 2024 19:05
У меня так же ошибка...
-2
Ответить
Виктория Балакина
Виктория Балакина 26 декабря 2023 20:12
Скачиваю и когда захожу выдаёт ошибку на английском, перевела и пишет что нужно обновить, обновите до версии 1.391 пожалуйста
-1
Ответить
Лера
Лера 29 ноября 2023 00:17
Гость Юля,
Не у тебя одной такая проблема скачивается игра на пишет на английском что ошибка
-1
Ответить
Гость Юля
Гость Юля 15 ноября 2023 17:44
Привет у меня возникла проблема когда я скачиваю не могу открыть приложение
+1
Ответить