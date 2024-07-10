Описание

My Way: истории и Love новеллы (Полная версия) - Отец Сары погиб в автокатастрофе, когда ей было всего 14 лет. Ей пришлось быть одной в течение двух лет, прежде чем она переехала в Нью-Йорк. С тех пор прошло восемь лет, и она создала для себя новую жизнь. На острове Северного Брата она нашла светлое место под названием «Мой путь», которое время от времени предлагает ей тепло и счастье. Но все быстро меняется, когда она понимает, что остров не то, чем кажется...





Испытайте Нью-Йорк, как никогда раньше, с нашей визуальной новеллой о любви, надежде и неизвестности. Воспользуйтесь этой уникальной возможностью насладиться отличными историями, не тратя кучу денег. Найдите сказки, которые вы можете легко рассказать - это не истории, которые вы будете рассказывать каждый день, но они заставят ваше сердце трепетать, и это того стоит!