Property Brothers Home Design - это игра, которая предлагает игрокам не только заняться дизайном интерьера, как многие другие подобные игры, но и погрузиться в мир успешных главных героев - братьев по собственности, Дрю и Джонатана Скотт.





В игре игроки будут иметь возможность работать рядом с братьями по собственности, которые помогут им воплотить мечты и желания их клиентов в реальность. Эти братья известны своей способностью превращать старые и устаревшие дома в красивые и функциональные жилища. Задачей игроков будет помогать клиентам создавать идеальные интерьеры, выбирать стиль, мебель и декор, чтобы сделать дом мечты для каждого клиента. Игра также позволяет игрокам участвовать в различных дизайн-соревнованиях и развивать свои навыки в области дизайна интерьера.