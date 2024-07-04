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Property Brothers Home Design (Мод, Много монет, много алмазов)

Property Brothers Home Design (Мод, Много монет, много алмазов) 3.6.2g

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Версия:
3.6.2g
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Storm8 Studios
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 165 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 888

Property Brothers Home Design - это игра, которая предлагает игрокам не только заняться дизайном интерьера, как многие другие подобные игры, но и погрузиться в мир успешных главных героев - братьев по собственности, Дрю и Джонатана Скотт.


В игре игроки будут иметь возможность работать рядом с братьями по собственности, которые помогут им воплотить мечты и желания их клиентов в реальность. Эти братья известны своей способностью превращать старые и устаревшие дома в красивые и функциональные жилища. Задачей игроков будет помогать клиентам создавать идеальные интерьеры, выбирать стиль, мебель и декор, чтобы сделать дом мечты для каждого клиента. Игра также позволяет игрокам участвовать в различных дизайн-соревнованиях и развивать свои навыки в области дизайна интерьера.


Скриншоты

Информация о модах
  • Бриллианты можно использовать бесплатно
  • С каждой игрой добавляется много золота
 Теги темы: Много денег, Много алмазов

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Скачать Property Brothers Home Design (Мод, Много монет, много алмазов) 165 Мб Ссылка 2 165 Мб

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