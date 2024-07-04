Property Brothers Home Design (Мод, Много монет, много алмазов) 3.6.2g
Property Brothers Home Design - это игра, которая предлагает игрокам не только заняться дизайном интерьера, как многие другие подобные игры, но и погрузиться в мир успешных главных героев - братьев по собственности, Дрю и Джонатана Скотт.
В игре игроки будут иметь возможность работать рядом с братьями по собственности, которые помогут им воплотить мечты и желания их клиентов в реальность. Эти братья известны своей способностью превращать старые и устаревшие дома в красивые и функциональные жилища. Задачей игроков будет помогать клиентам создавать идеальные интерьеры, выбирать стиль, мебель и декор, чтобы сделать дом мечты для каждого клиента. Игра также позволяет игрокам участвовать в различных дизайн-соревнованиях и развивать свои навыки в области дизайна интерьера.
- Бриллианты можно использовать бесплатно
- С каждой игрой добавляется много золота
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