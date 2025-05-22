Описание

Симулятор Строителя Свалки (Мод, Без рекламы) - Это увлекательный симулятор строителя на свалке. Становитесь самым популярным владельцем огромной свалки. Постройте свою мусорную империю уже сегодня. Ведь выброшенное на свалку часто может принести неплохую прибыль! Особенно, когда кто-то по глупости выбросил антикварную вещь. Его просто нужно очистить и привести в порядок, поэтому коллекционеры выстраиваются в очередь, чтобы купить его. Но помимо редких ценных находок еще можно заработать на завезенных кубометрах пока что бесполезного фонда. Хорошая графика, интерактивный экшен, развитие и свобода выбора вдохновят всех без исключения.