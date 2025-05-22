android-1.ru / Игры / Симуляторы / Симулятор Строителя Свалки (Мод, Без рекламы)
Симулятор Строителя Свалки (Мод, Без рекламы)

Симулятор Строителя Свалки (Мод, Без рекламы) 2.017

5
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
2.017
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
FreeMind Games
Категория:
Симуляторы / На русском / Без интернета
Обновлено:
Сегодня, 17:12
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 144 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 228
Скриншоты
Описание

Симулятор Строителя Свалки (Мод, Без рекламы) - Это увлекательный симулятор строителя на свалке. Становитесь самым популярным владельцем огромной свалки. Постройте свою мусорную империю уже сегодня. Ведь выброшенное на свалку часто может принести неплохую прибыль! Особенно, когда кто-то по глупости выбросил антикварную вещь. Его просто нужно очистить и привести в порядок, поэтому коллекционеры выстраиваются в очередь, чтобы купить его. Но помимо редких ценных находок еще можно заработать на завезенных кубометрах пока что бесполезного фонда. Хорошая графика, интерактивный экшен, развитие и свобода выбора вдохновят всех без исключения.


Информация о модах

MOD V1

  • Бесплатные покупки за реальные деньги
Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Симулятор Строителя Свалки (Мод, Без рекламы) v2.017 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Симулятор Строителя Свалки (Мод, Без рекламы) 144 Мб Ссылка 2 144 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Gym Heros: Fighting Game (Мод, Много денег)
Gym Heros: Fighting Game (Мод, Много денег)
Version: 1.19.2
Клоберт (Мод, много денег)
Клоберт (Мод, много денег)
Version: 1.21.1
Мир кулинарии:готовь,подавай,создавай свой курорт! (Мод, Много денег)
Мир кулинарии:готовь,подавай,создавай свой курорт! (Мод, Много денег)
Version: 3.4.0
Chicken Police – Paint it RED! (Встроенный кэш)
Chicken Police – Paint it RED! (Встроенный кэш)
Version: 1.0.6
Turbo Tap Race (Мод, Unlocked)
Turbo Tap Race (Мод, Unlocked)
Version: 1.7.2
Flip! the Frog - Новая игра про милого лягушонка! (Мод, много денег)
Flip! the Frog - Новая игра про милого лягушонка! (Мод, много денег)
Version: 2.2.7
Prison Architect: Mobile (Мод, много денег)
Prison Architect: Mobile (Мод, много денег)
Version: 2.0.9
Cyberpunk: New Olympus Idle RPG raid and battle (Мод, Много денег)
Cyberpunk: New Olympus Idle RPG raid and battle (Мод, Много денег)
Version: 0.30.6

Отзывы о Симулятор Строителя Свалки (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив