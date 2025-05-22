Симулятор Строителя Свалки (Мод, Без рекламы) 2.017
Симулятор Строителя Свалки (Мод, Без рекламы) - Это увлекательный симулятор строителя на свалке. Становитесь самым популярным владельцем огромной свалки. Постройте свою мусорную империю уже сегодня. Ведь выброшенное на свалку часто может принести неплохую прибыль! Особенно, когда кто-то по глупости выбросил антикварную вещь. Его просто нужно очистить и привести в порядок, поэтому коллекционеры выстраиваются в очередь, чтобы купить его. Но помимо редких ценных находок еще можно заработать на завезенных кубометрах пока что бесполезного фонда. Хорошая графика, интерактивный экшен, развитие и свобода выбора вдохновят всех без исключения.
MOD V1
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Скачать Симулятор Строителя Свалки (Мод, Без рекламы) v2.017 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.