Learn Chess with Dr. Wolf - В этой игре вы будете играть в шахматы, игра становится ещё увлекательнее при встрече с умным искусственным интеллектом. Здесь игрок встретится с доктором. Вольф, отличный шахматист, чтобы попрактиковать свои навыки и дать вам несколько советов по тренировкам. Для обучения игроку необходимо пройти два десятка уроков, в которых врач комментирует правильность или неправильность движений и их последствия. Все действие будет частью самоиронии волка, поэтому процесс обучения шахматам станет скучным для всех, кому не скучно.