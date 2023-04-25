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Learn Chess with Dr. Wolf (Мод, Unlocked)

Learn Chess with Dr. Wolf (Мод, Unlocked) 1.48.1

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Версия:
1.48.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Chess.com
Категория:
Головоломки / Настольные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 25 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 026

Learn Chess with Dr. Wolf - В этой игре вы будете играть в шахматы, игра становится ещё увлекательнее при встрече с умным искусственным интеллектом. Здесь игрок встретится с доктором. Вольф, отличный шахматист, чтобы попрактиковать свои навыки и дать вам несколько советов по тренировкам. Для обучения игроку необходимо пройти два десятка уроков, в которых врач комментирует правильность или неправильность движений и их последствия. Все действие будет частью самоиронии волка, поэтому процесс обучения шахматам станет скучным для всех, кому не скучно.


Скриншоты

Информация о модах

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Неограниченное обучение разблокировано

 Теги темы: Unlocked

Скачать Learn Chess with Dr. Wolf (Мод, Unlocked) 1.48.1 взлом

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Скачать Learn Chess with Dr. Wolf (Мод, Unlocked) 25 Мб Ссылка 2 25 Мб

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