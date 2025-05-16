Описание

Street Riots — это многопользовательский шутер в урбанистическом сеттинге, где каждые пять минут ты ведёшь огонь по конкурентам, отжимая районы и не давая полиции настигнуть твою банду. Влетаешь в квартал, устраиваешь быстрый налёт, забираешь территорию — и скрываешься, пока не прилетел вертолёт с бойцами спецназа. Тут всё по-настоящему: толпы гражданских, трафик и постоянно растущий риск.





Собери свою банду, координируй действия с друзьями, меняй тактику на лету. Каждая победа приносит опыт, новое оружие и доступ к опасным миссиям. Хочешь пройтись с дробовиком? Или выманить вражеского лидера и устранить его тихо? Ты сам определяешь стиль — главное, чтобы район в итоге стал твоим. Улицы уже горят — подключайся.