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Street Riots

Street Riots 0.0.1

Рейды, бандитские войны и спецназ на хвосте — время захватывать улицы
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Версия:
0.0.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
ZeptoLab
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:28
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 162 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12
Скриншоты
Описание

Street Riots — это многопользовательский шутер в урбанистическом сеттинге, где каждые пять минут ты ведёшь огонь по конкурентам, отжимая районы и не давая полиции настигнуть твою банду. Влетаешь в квартал, устраиваешь быстрый налёт, забираешь территорию — и скрываешься, пока не прилетел вертолёт с бойцами спецназа. Тут всё по-настоящему: толпы гражданских, трафик и постоянно растущий риск.


Собери свою банду, координируй действия с друзьями, меняй тактику на лету. Каждая победа приносит опыт, новое оружие и доступ к опасным миссиям. Хочешь пройтись с дробовиком? Или выманить вражеского лидера и устранить его тихо? Ты сам определяешь стиль — главное, чтобы район в итоге стал твоим. Улицы уже горят — подключайся.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

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Скачать Street Riots 162 Мб Ссылка 2 162 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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