Street Riots 0.0.1
Рейды, бандитские войны и спецназ на хвосте — время захватывать улицы
Street Riots — это многопользовательский шутер в урбанистическом сеттинге, где каждые пять минут ты ведёшь огонь по конкурентам, отжимая районы и не давая полиции настигнуть твою банду. Влетаешь в квартал, устраиваешь быстрый налёт, забираешь территорию — и скрываешься, пока не прилетел вертолёт с бойцами спецназа. Тут всё по-настоящему: толпы гражданских, трафик и постоянно растущий риск.
Собери свою банду, координируй действия с друзьями, меняй тактику на лету. Каждая победа приносит опыт, новое оружие и доступ к опасным миссиям. Хочешь пройтись с дробовиком? Или выманить вражеского лидера и устранить его тихо? Ты сам определяешь стиль — главное, чтобы район в итоге стал твоим. Улицы уже горят — подключайся.
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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