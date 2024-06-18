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Ant Hero : Defense Idle RPG (Мод, Много денег)

Ant Hero : Defense Idle RPG (Мод, Много денег) 2.36.76

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Версия:
2.36.76
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Springcomes
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 124 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
270
Скриншоты
Описание

Ant Hero: Defense Idle RPG - это увлекательная смесь жанров, объединяющая элементы Tower Defense и кликера с автоматизированными процессами, что позволяет игрокам не постоянно присутствовать в игре. В этой игре игрокам предстоит защищать Замок Муравьёв от вражеских атак и постепенно улучшать его, делая его более защищенным и развитым в различных аспектах.


Для достижения этой цели игрокам нужно будет создать качественную армию и разработать эффективную логистику, включая инфраструктуру. Важно обеспечить постоянное поступление ресурсов, чтобы всегда было достаточно средств для улучшения замка, найма новых юнитов и других действий.


Игра отличается пиксель-арт графикой, а также разнообразием действий и событий, что позволит игрокам насладиться разнообразным игровым процессом. Ant Hero: Defense Idle RPG обещает предоставить увлекательный опыт для всех любителей подобных жанров.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Валюта никогда не уменьшается
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 Теги темы: Много денег

Скачать Ant Hero : Defense Idle RPG (Мод, Много денег) v2.36.76 MOD APK

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Скачать Ant Hero : Defense Idle RPG (Мод, Много денег) 124 Мб Ссылка 2 124 Мб

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