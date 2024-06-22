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Martian Immigrants : Idle Mars (Мод, Без рекламы)

Martian Immigrants : Idle Mars (Мод, Без рекламы) 2.0.2

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Версия:
2.0.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
OneOrWa
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 148 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
910

Martian Immigrants: Idle Mars - это увлекательная игра, которая комбинирует элементы кликера и ролевой игры, предоставляя игрокам возможность управлять колонистами, прибывшими на Марс. В этой игре геймерам предстоит создать и развивать автономный город на Красной планете.


Игроки будут иметь доступ к ресурсам и научной базе, которые помогут им выжить и развиваться на Марсе. Они должны будут строить здания, собирать ресурсы и улучшать их базу, чтобы сделать город более самодостаточным и устойчивым к различным проблемам и ненастиям.


В игре представлена красочная графика, множество задач и заданий, разнообразные возможности для развития и улучшения, что делает ее увлекательной и разнообразной. Управляйте колонистами, стройте на Марсе город будущего и столкнитесь с различными вызовами в Martian Immigrants: Idle Mars.


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Скачать Martian Immigrants : Idle Mars (Мод, Без рекламы) 148 Мб Ссылка 2 148 Мб

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