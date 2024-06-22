Martian Immigrants: Idle Mars - это увлекательная игра, которая комбинирует элементы кликера и ролевой игры, предоставляя игрокам возможность управлять колонистами, прибывшими на Марс. В этой игре геймерам предстоит создать и развивать автономный город на Красной планете.





Игроки будут иметь доступ к ресурсам и научной базе, которые помогут им выжить и развиваться на Марсе. Они должны будут строить здания, собирать ресурсы и улучшать их базу, чтобы сделать город более самодостаточным и устойчивым к различным проблемам и ненастиям.





В игре представлена красочная графика, множество задач и заданий, разнообразные возможности для развития и улучшения, что делает ее увлекательной и разнообразной. Управляйте колонистами, стройте на Марсе город будущего и столкнитесь с различными вызовами в Martian Immigrants: Idle Mars.