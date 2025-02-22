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Mobiles Tycoon (Мод, Много денег)

Mobiles Tycoon (Мод, Много денег) 1.0.7

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Версия:
1.0.7
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Insignis Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 216 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 548
Скриншоты
Описание

Mobiles Tycoon — это увлекательная стратегическая игра, которая позволяет игрокам взять на себя роль основателя и руководителя компании по производству мобильных устройств. В этой игре ваша задача — не просто создать успешный продукт, но и разработать целую бизнес-модель, которая будет эффективно работать в динамично изменяющемся мире технологий.


Игрокам предстоит проявить высокий уровень креативности и стратегического мышления, проектируя смартфоны или планшеты. Вы начинаете с выбора компонентов, таких как процессоры, дисплеи, батареи и камеры, стремясь найти идеальное сочетание для создания конкурентоспособного продукта. Каждый выбор влияет на конечные характеристики устройства, его стоимость и привлекательность для потребителей.


"Mobiles Tycoon" предлагает игрокам множество стратегических решений: от исследования рынка и анализа потребностей потребителей до оптимизации производственных линий и маркетинговых кампаний. Игра обеспечивает богатый выбор возможностей для тестирования различных бизнес-стратегий, что делает каждую игровую сессию уникальной и неповторимой.


Информация о модах

Неограниченная валюта

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 Теги темы: Много денег

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