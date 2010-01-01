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Monster Country Idle Tycoon (Мод Меню)

Monster Country Idle Tycoon (Мод Меню) 1.27.1

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Версия:
1.27.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Kano Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 98 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
403
Скриншоты
Описание

Город-призрак, в котором появляются множество, казалось бы, невозможных вещей, Monster Country Idle Tycoon бросит вызов вашим управленческим способностям. Вам предстоит управлять деятельностью в городе и разрабатывать конкретные планы для увеличения доходов из различных источников. Игра не только предоставляет вам вызовы, но и может создавать конфликты или другие проблемы в городе. Она требует от вас не только управления, но и создания стратегических планов и установления различных отношений с другими владельцами городов в этом мире.


Развитие вашего города-призрака станет вашей основной задачей, и вы будете выполнять роль оператора. Вам нужно будет разработать конкретные планы для города, начиная с самых основ. Вначале работа может показаться сложной и пугающей, но со временем вы привыкнете к этой роли и научитесь эффективно управлять городом. С каждым новым вызовом вы будете улучшать свои навыки и адаптироваться к новым условиям.


Игрок будет выполнять все задачи самостоятельно, но при этом получит мощную поддержку от игры. Это поможет вам быстрее освоиться и понять все нюансы управления городом. Постепенно вы будете чувствовать себя увереннее, разрабатывать более сложные и амбициозные планы, и ваш город-призрак начнет процветать. Игровой процесс, насыщенный вызовами и поддержкой, позволит вам полностью погрузиться в атмосферу управления городом и испытать удовольствие от преодоления трудностей.


Информация о модах

МОД 1


МОД МЕНЮ

Неограниченная валюта

Примечание : Валюта не уменьшается, когда вы ее тратите.


МОД 2


Бесплатные обновления

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Monster Country Idle Tycoon (Мод Меню) v1.27.1 MOD APK

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MOD V1 98 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 98 Мб

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