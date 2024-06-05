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Idle Sports Tycoon Game (Мод, Бесплатные улучшения)

Idle Sports Tycoon Game (Мод, Бесплатные улучшения) 1.20.5

Станьте спортивным магнатом и управляйте своей империей
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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Kano Games
Версия:
1.20.5
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 90 Мб
id приложения:
sports.playoff.idle.tycoon
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
138

Idle Sports Tycoon Game - это не просто кликер, а захватывающее приключение для всех любителей спорта и стратегий. В этой игре вы станете настоящим спортивным магнатом, управляя своими ресурсами и строительством своей спортивной империи.


Одной из основных привлекательных особенностей игры является её многогранность. Здесь вам предстоит заниматься разнообразными аспектами спортивного бизнеса: строить стадионы, развивать команды, организовывать соревнования и турниры, а также создавать целые команды профессионалов для автоматизации процессов.


Благодаря широкому выбору действий и свободе выбора вы сможете построить свою собственную спортивную империю и достичь выдающихся успехов. Наслаждайтесь простым управлением и увлекательным геймплеем в Idle Sports Tycoon Game, где каждый клик приносит вам ближе к спортивной славе!


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90 Мб
Ссылка 2
90 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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