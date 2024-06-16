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Crush Island: The Game (Мод Меню)

Crush Island: The Game (Мод Меню) 1.2.8

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Trillion App
Версия:
1.2.8
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 136 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
127

Crush Island: The Game - это захватывающее мобильное приключение, которое переносит игроков в мир захватывающего реалити-шоу, где драма, романтика и испытания сливаются воедино. Эта игра увлекает потрясающей графикой, живыми диалогами и предлагает бесконечные часы захватывающего веселья.


Одной из ключевых особенностей Crush Island является возможность создания собственного потрясающего аватара и взаимодействия с группой очаровательных островитян. Симулятор свиданий позволяет игрокам выбрать из 24 потенциальных матчей, гарантируя каждому игроку возможность найти своего идеального партнера.


Однако, что делает эту игру настолько привлекательной для игроков, так это широкий спектр уникальных любовных интересов. От кокетливых музыкантов до энергичных спортсменов, Crush Island предлагает множество персонажей, способных привлечь внимание каждого игрока. Ведь, как показывает опыт, 71% фанатов игры признают, что разнообразие персонажей - их любимая часть игры. Найти идеальную пару и развивать отношения в Crush Island становится всепоглощающим удовольствием, оставляя игроков с массой впечатлений и эмоций.


Скриншоты

Информация о модах

МЕНЮ МОДОВ

Неограниченное количество бриллиантов

Неограниченные билеты


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Скачать Crush Island: The Game (Мод Меню) 1.2.8 взлом

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Скачать Crush Island: The Game (Мод Меню) 136 Мб Ссылка 2 136 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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