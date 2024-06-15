Dream Hospital приглашает вас окунуться в захватывающий и трогательный мир управления здравоохранением. Перемещайте пациентов, расширяйте возможности и управляйте персоналом, чтобы ваша небольшая клиника превратилась в настоящую медицинскую империю. Благодаря тщательному управлению временем и ресурсами, игровой процесс становится увлекательным и полезным.





Принимайте сострадательные решения, которые будут влиять на результаты лечения ваших пациентов, и украшайте вашу больницу забавными декоративными темами. Уникальная кампания игры наполнена воодушевляющими историями пациентов и проблемами, которые необходимо решить.