Dream Hospital (Мод, Много денег) 0.4.6.1
Превратите маленькую клинику в медицинскую империю
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
SekGames
Версия:
0.4.6.1
Категория:
Обновлено:
Вчера, 23:37
Возраст:
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
161
Dream Hospital приглашает вас окунуться в захватывающий и трогательный мир управления здравоохранением. Перемещайте пациентов, расширяйте возможности и управляйте персоналом, чтобы ваша небольшая клиника превратилась в настоящую медицинскую империю. Благодаря тщательному управлению временем и ресурсами, игровой процесс становится увлекательным и полезным.
Принимайте сострадательные решения, которые будут влиять на результаты лечения ваших пациентов, и украшайте вашу больницу забавными декоративными темами. Уникальная кампания игры наполнена воодушевляющими историями пациентов и проблемами, которые необходимо решить.
Информация о модах
- Меню
- Бесконечные деньги*
- Неограниченный Бриллиант*
- Установить скорость игрока
Примечание. Приобретите несколько, чтобы увидеть неограниченное количество денег/бриллиантов.
Скачать Dream Hospital (Мод, Много денег) 0.4.6.1 взлом
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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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