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Dream Hospital (Мод, Много денег)

Dream Hospital (Мод, Много денег) 0.4.6.1

Превратите маленькую клинику в медицинскую империю
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
SekGames
Версия:
0.4.6.1
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
161

Dream Hospital приглашает вас окунуться в захватывающий и трогательный мир управления здравоохранением. Перемещайте пациентов, расширяйте возможности и управляйте персоналом, чтобы ваша небольшая клиника превратилась в настоящую медицинскую империю. Благодаря тщательному управлению временем и ресурсами, игровой процесс становится увлекательным и полезным.


Принимайте сострадательные решения, которые будут влиять на результаты лечения ваших пациентов, и украшайте вашу больницу забавными декоративными темами. Уникальная кампания игры наполнена воодушевляющими историями пациентов и проблемами, которые необходимо решить.


Скриншоты

Информация о модах
  • Меню
  • Бесконечные деньги*
  • Неограниченный Бриллиант*
  • Установить скорость игрока

Примечание. Приобретите несколько, чтобы увидеть неограниченное количество денег/бриллиантов.

 Теги темы: Много денег

Скачать Dream Hospital (Мод, Много денег) 0.4.6.1 взлом

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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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