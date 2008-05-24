Описание

Были ли у вас когда-нибудь мечты, которые все считали сумасшедшими, например, путешествие на Луну? Чтобы суметь заставить ясно видеть всех, кто в тебя не верит, тебе нужно быть очень богатым, чтобы осуществить свои безумные мечты. И Crypto Empire Tycoon – Idle станет для вас отличным выбором, чтобы начать свой путь к богатству. Это долгий путь, конечная цель которого — стать ведущим в мире майнером биткойнов с огромным богатством в руках.





Каждый мечтает стать богатым, и для вас это путь к тому, чтобы стать боссом виртуальной валюты. Для этого у вас будет такое же начало, как и у многих других людей, с базовыми инструментами. Но с вашей пригодностью и настоящим талантом рынок виртуальных валют вполне достижим. Crypto Empire Tycoon — Idle будет постоянно подталкивать вас к повышению уровня с помощью продвинутых устройств, таких как ASIC, и даже стать настоящим магнатом.