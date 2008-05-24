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Тайкун Крипто Империи - Idle (Мод, Много алмазов)

Тайкун Крипто Империи - Idle (Мод, Много алмазов) 2.6.0

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Версия:
2.6.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Ruleks Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 165 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
234
Скриншоты
Описание

Были ли у вас когда-нибудь мечты, которые все считали сумасшедшими, например, путешествие на Луну? Чтобы суметь заставить ясно видеть всех, кто в тебя не верит, тебе нужно быть очень богатым, чтобы осуществить свои безумные мечты. И Crypto Empire Tycoon – Idle станет для вас отличным выбором, чтобы начать свой путь к богатству. Это долгий путь, конечная цель которого — стать ведущим в мире майнером биткойнов с огромным богатством в руках.


Каждый мечтает стать богатым, и для вас это путь к тому, чтобы стать боссом виртуальной валюты. Для этого у вас будет такое же начало, как и у многих других людей, с базовыми инструментами. Но с вашей пригодностью и настоящим талантом рынок виртуальных валют вполне достижим. Crypto Empire Tycoon — Idle будет постоянно подталкивать вас к повышению уровня с помощью продвинутых устройств, таких как ASIC, и даже стать настоящим магнатом.


Информация о модах
  • Оплатить счет = Неограниченные деньги
  • Денег всегда достаточно
  • Удален навязчивый ADS
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 Теги темы: Много алмазов

Скачать Тайкун Крипто Империи - Idle (Мод, Много алмазов) v2.6.0 MOD APK

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Скачать Тайкун Крипто Империи - Idle (Мод, Много алмазов) 165 Мб Ссылка 2 165 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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