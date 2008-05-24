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Idle Beast Hunter (Мод меню)

Idle Beast Hunter (Мод меню) 1.570

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
MksiDev
Версия:
1.570
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 72 Мб
id приложения:
com.mksidev.idlebeasthunter
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
171

Idle Beast Hunter — это уникальная игра, которая смешивает элементы различных жанров и предлагает игрокам уникальный игровой опыт. В центре сюжета — мрачный мир, заполненный огромными и опасными тварями, которые стали серьёзной угрозой для местного населения. В ответ на эту угрозу появляются охотники на зверей, профессионалы, которые сделали истребление монстров своей карьерой.


Игровой процесс в "Idle Beast Hunter" отличается своей мультифункциональностью. Основная его особенность — это идл-механика, позволяющая автоматически собирать ресурсы. Это избавляет игроков от необходимости проводить длительное время в рутинных действиях и позволяет сосредоточиться на более важных аспектах игры, таких как развитие персонажей и исследование мира. Дополнительно, разнообразие доступных направлений для развития гарантирует, что каждый игрок найдет что-то для себя, будь то улучшение оружия, изучение новых технологий или строительство укреплений.


Скриншоты

Информация о модах
  • Множитель урона
  • Тупой враг
 Теги темы: Мод меню

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Скачать Idle Beast Hunter (Мод меню) 72 Мб Ссылка 2 72 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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