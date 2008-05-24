Idle Beast Hunter (Мод меню) 1.570
Idle Beast Hunter — это уникальная игра, которая смешивает элементы различных жанров и предлагает игрокам уникальный игровой опыт. В центре сюжета — мрачный мир, заполненный огромными и опасными тварями, которые стали серьёзной угрозой для местного населения. В ответ на эту угрозу появляются охотники на зверей, профессионалы, которые сделали истребление монстров своей карьерой.
Игровой процесс в "Idle Beast Hunter" отличается своей мультифункциональностью. Основная его особенность — это идл-механика, позволяющая автоматически собирать ресурсы. Это избавляет игроков от необходимости проводить длительное время в рутинных действиях и позволяет сосредоточиться на более важных аспектах игры, таких как развитие персонажей и исследование мира. Дополнительно, разнообразие доступных направлений для развития гарантирует, что каждый игрок найдет что-то для себя, будь то улучшение оружия, изучение новых технологий или строительство укреплений.
- Множитель урона
- Тупой враг
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