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Boori's Spooky Tales: Idle RPG (Мод меню)

Boori's Spooky Tales: Idle RPG (Мод меню) 1.10.44

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Версия:
1.10.44
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Super Planet
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
61

Boori's Spooky Tales: Idle RPG - это захватывающая игра, которая переносит игроков в мрачный мир, полный призраков и невероятных приключений. Главный герой, экзорцист по имени Бури, сталкивается с таинственным и опасным миром духов, где призраки оживают и бродят среди живых.


В ходе игры игрокам предстоит принять роль Бури и сразиться с множеством призрачных существ, используя свои навыки и силу. Однако в процессе борьбы с призраками что-то неожиданное происходит: тело Бури оказывается захваченным призраком, и ему удается остаться в живых, благодаря переносу своей души в тело вороны.


Игра предлагает игрокам уникальный и захватывающий геймплей, где им предстоит исследовать мрачные локации, сражаться с разнообразными призраками и исследовать тайны загадочного мира духов. Внутриигровой мир наполнен загадками и опасностями, и только самые смелые и искусные игроки смогут выжить и разгадать все тайны "Boori's Spooky Tales: Idle RPG".


Скриншоты

Информация о модах

1. Меню

2. Высокий урон

3. Множитель защиты

4. Режим Бога

5. Множитель скорости передвижения

6. Максимальная скорость атаки

7. Неограниченный телепорт

8. Множитель золота

 Теги темы: Мод меню

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