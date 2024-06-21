Boori's Spooky Tales: Idle RPG - это захватывающая игра, которая переносит игроков в мрачный мир, полный призраков и невероятных приключений. Главный герой, экзорцист по имени Бури, сталкивается с таинственным и опасным миром духов, где призраки оживают и бродят среди живых.





В ходе игры игрокам предстоит принять роль Бури и сразиться с множеством призрачных существ, используя свои навыки и силу. Однако в процессе борьбы с призраками что-то неожиданное происходит: тело Бури оказывается захваченным призраком, и ему удается остаться в живых, благодаря переносу своей души в тело вороны.





Игра предлагает игрокам уникальный и захватывающий геймплей, где им предстоит исследовать мрачные локации, сражаться с разнообразными призраками и исследовать тайны загадочного мира духов. Внутриигровой мир наполнен загадками и опасностями, и только самые смелые и искусные игроки смогут выжить и разгадать все тайны "Boori's Spooky Tales: Idle RPG".