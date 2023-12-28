Версия:
1.10.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
SUPERBOX Inc
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:54
Возраст:
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
316
Описание
Введение, перефразированное из первого абзаца. В волшебном мире, где все люди уменьшились из-за проклятия ведьмы, игроки должны собрать мощную группу крошечных героев, чтобы разрушить чары. Несмотря на небольшие размеры, эти чемпионы обладают жестокими навыками.
Tiny Quest позволяет вам собирать разных героев и комбинировать их уникальные способности при формировании своей команды искателей приключений. Имея неограниченное количество союзников, которых можно набирать, вы можете экспериментировать, чтобы найти идеальный состав группы, соответствующий вашему стилю игры. По мере вашего продвижения к операции присоединяются новые герои, предоставляющие новые навыки и сильные стороны.
Информация о модах
- МЕНЮ МОД
- НЕСКОЛЬКО Урон
- ОБОРОНА МНОГОКРАТНАЯ
- АТК СПД МУЛ
- ПЕРЕМЕСТИТЬ СПД МУЛ
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