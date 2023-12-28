Описание

Введение, перефразированное из первого абзаца. В волшебном мире, где все люди уменьшились из-за проклятия ведьмы, игроки должны собрать мощную группу крошечных героев, чтобы разрушить чары. Несмотря на небольшие размеры, эти чемпионы обладают жестокими навыками.





Tiny Quest позволяет вам собирать разных героев и комбинировать их уникальные способности при формировании своей команды искателей приключений. Имея неограниченное количество союзников, которых можно набирать, вы можете экспериментировать, чтобы найти идеальный состав группы, соответствующий вашему стилю игры. По мере вашего продвижения к операции присоединяются новые герои, предоставляющие новые навыки и сильные стороны.