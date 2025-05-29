android-1.ru / Игры / Симуляторы / Heian City Story (Мод, Много денег)
Heian City Story (Мод, Много денег)

Heian City Story (Мод, Много денег) 1.2.1

2
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.2.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Kairosoft
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 20:21
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
183
Скриншоты
Описание

Heian City Story — это захватывающая стратегическая игра, которая переносит игроков в прошлое, предоставляя возможность построить и развить город в эпоху Хэйан в Японии. Игроки берут на себя роль мудрого правителя, стремящегося сделать свой город самым привлекательным и великим на земле.


Ваша задача в игре — привлечь новых жителей, добавляя различные здания и удобства. От ресторанов и чайных до традиционных храмов и игровых залов — каждое здание не только улучшает инфраструктуру вашего города, но и добавляет к его культурной атмосфере. Создавайте место, где захотят жить как самураи, так и простолюдины, обеспечивая разнообразие услуг и развлечений.


Не забывайте включать элементы традиционной японской культуры в ваш город. Расположение храмов и других культурных зданий в гармонии с окружающей природой может придать вашему городу уникальный характер и привлечь туристов, которые могут в итоге стать постоянными жителями.


Информация о модах
  • Мод меню
  • Валюта всегда увеличивается


Показать полностью
Игра входит в подборки:
Игры из подборки Пиксельные игры на Андроид
Пиксельные игры на Андроид
 Теги темы: Много денег

Скачать Heian City Story (Мод, Много денег) v1.2.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Heian City Story (Мод, Много денег) 45 Мб Ссылка 2 45 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Moonlight Crush (Мод, Премиум выборы)
Moonlight Crush (Мод, Премиум выборы)
Version: 1.1.4
Idle Super Mall (Мод, Без рекламы)
Idle Super Mall (Мод, Без рекламы)
Version: 1.4.0
Truck Simulator Cargo 2024 (Мод, много денег)
Truck Simulator Cargo 2024 (Мод, много денег)
Version: 1.0.2
Manage Supermarket Simulator (Мод, Много денег)
Manage Supermarket Simulator (Мод, Много денег)
Version: 2.7.11
Spirit Girl Idle (Мод Меню)
Spirit Girl Idle (Мод Меню)
Version: 0.2.6
Spellbound: Фантазии любовь (Мод меню)
Spellbound: Фантазии любовь (Мод меню)
Version: 1.0.4
Construction Simulator 4 (Мод, Много денег)
Construction Simulator 4 (Мод, Много денег)
Version: 1.23.1095
Pet Shop Simulator: Pet Games (Мод, Много денег)
Pet Shop Simulator: Pet Games (Мод, Много денег)
Version: 1.1

Отзывы о Heian City Story (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив