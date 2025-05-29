Heian City Story (Мод, Много денег) 1.2.1
Heian City Story — это захватывающая стратегическая игра, которая переносит игроков в прошлое, предоставляя возможность построить и развить город в эпоху Хэйан в Японии. Игроки берут на себя роль мудрого правителя, стремящегося сделать свой город самым привлекательным и великим на земле.
Ваша задача в игре — привлечь новых жителей, добавляя различные здания и удобства. От ресторанов и чайных до традиционных храмов и игровых залов — каждое здание не только улучшает инфраструктуру вашего города, но и добавляет к его культурной атмосфере. Создавайте место, где захотят жить как самураи, так и простолюдины, обеспечивая разнообразие услуг и развлечений.
Не забывайте включать элементы традиционной японской культуры в ваш город. Расположение храмов и других культурных зданий в гармонии с окружающей природой может придать вашему городу уникальный характер и привлечь туристов, которые могут в итоге стать постоянными жителями.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.