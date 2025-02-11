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Construction Simulator 4 (Мод, Много денег)

Construction Simulator 4 (Мод, Много денег) 1.23.1095

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Версия:
1.23.1095
Требования:
Android 9
Разработчик:
astragon Entertainment GmbH
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 922 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
951
Скриншоты
Описание

Construction Simulator 4 — это игра, которая предоставляет игрокам уникальный опыт работы на строительной площадке. Она симулирует все аспекты этого изнурительного рабочего места, позволяя игрокам прочувствовать трудности, с которыми сталкиваются строители. В частности, эта версия игры включает совершенно новую карту, вдохновленную канадским ландшафтом, что дает возможность игрокам исследовать множество различных мест.


Каждое место, будь то леса, район залива или строительные площадки в центре города, предлагает свои уникальные условия труда. Эти разнообразные сценарии заставляют игроков адаптироваться к новым вызовам и учиться работать в различных средах. Construction Simulator 4 не только развлекает, но и дает представление о тяжелой работе и навыках, необходимых для строительства в реальных условиях.


Информация о модах

Полные, неограниченные деньги

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 Теги темы: Много денег

Скачать Construction Simulator 4 (Мод, Много денег) v1.23.1095 MOD APK

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Скачать Construction Simulator 4 (Мод, Много денег) 922 Мб Ссылка 2 922 Мб
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