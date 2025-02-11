Описание

Construction Simulator 4 — это игра, которая предоставляет игрокам уникальный опыт работы на строительной площадке. Она симулирует все аспекты этого изнурительного рабочего места, позволяя игрокам прочувствовать трудности, с которыми сталкиваются строители. В частности, эта версия игры включает совершенно новую карту, вдохновленную канадским ландшафтом, что дает возможность игрокам исследовать множество различных мест.





Каждое место, будь то леса, район залива или строительные площадки в центре города, предлагает свои уникальные условия труда. Эти разнообразные сценарии заставляют игроков адаптироваться к новым вызовам и учиться работать в различных средах. Construction Simulator 4 не только развлекает, но и дает представление о тяжелой работе и навыках, необходимых для строительства в реальных условиях.