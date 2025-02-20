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Midnight Stories: Choice Games (Мод меню)

Midnight Stories: Choice Games (Мод меню) 1.8.4

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Версия:
1.8.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
ILARK
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 73 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
647
Скриншоты
Описание

Midnight Stories: Choice Games – это сборник визуальных новелл, наполненных романтикой, сердечными переживаниями, драмой и выбором, где каждое решение имеет свои последствия. В каждой истории игроки могут персонализировать главную героиню, определять её путь развития, строить будущее и наблюдать за результатами своих действий.


Игрокам предоставляется возможность глубоко персонализировать главную героиню каждой новеллы. Вы сможете выбрать её внешний вид, черты характера и направления развития. Эти настройки влияют на взаимодействие с другими персонажами и ход истории, делая каждое прохождение уникальным.


Каждая история в Midnight Stories: Choice Games полна решений, которые влияют на дальнейшее развитие сюжета. Выборы, которые вы делаете, могут привести к различным последствиям, меняя отношения с персонажами и итоговые события. Вокруг героини всегда находятся разнообразные персонажи, кто-то может стать её любовником, а кто-то врагом – всё зависит от ваших предпочтений и решений.


Информация о модах
  • Бесплатные Премиум-выборы
  • Бесплатные Премиум-наряды
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 Теги темы: Мод меню, Новеллы

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Скачать Midnight Stories: Choice Games (Мод меню) 73 Мб Ссылка 2 73 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Отзывы о Midnight Stories: Choice Games (Мод меню)


Комментарии (1)
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Гость Мими
Гость Мими 20 февраля 2025 01:13
Русский есть
+1
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