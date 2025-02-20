Описание

Midnight Stories: Choice Games – это сборник визуальных новелл, наполненных романтикой, сердечными переживаниями, драмой и выбором, где каждое решение имеет свои последствия. В каждой истории игроки могут персонализировать главную героиню, определять её путь развития, строить будущее и наблюдать за результатами своих действий.





Игрокам предоставляется возможность глубоко персонализировать главную героиню каждой новеллы. Вы сможете выбрать её внешний вид, черты характера и направления развития. Эти настройки влияют на взаимодействие с другими персонажами и ход истории, делая каждое прохождение уникальным.





Каждая история в Midnight Stories: Choice Games полна решений, которые влияют на дальнейшее развитие сюжета. Выборы, которые вы делаете, могут привести к различным последствиям, меняя отношения с персонажами и итоговые события. Вокруг героини всегда находятся разнообразные персонажи, кто-то может стать её любовником, а кто-то врагом – всё зависит от ваших предпочтений и решений.