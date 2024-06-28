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Supernova Idle (Мод, Режим бога)

Supernova Idle (Мод, Режим бога) 0.0.4

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Версия:
0.0.4
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
mobirix
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 515 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6

Если вы ищете файтинг с увлекательными элементами научной фантастики, то Supernova Idle определенно станет идеальным выбором для вас. Эта игра сочетает в себе все упомянутые особенности, и в то же время предоставляет игрокам больше свободы и свободного времени, так как персонажи продолжают развиваться даже без активного участия игрока.


Персонажи в игре становятся сильнее с каждым моментом, и это одна из ключевых особенностей, которая удерживает игроков. Уровень силы героев растет по мере их прокачки, и что особенно приятно, улучшения происходят даже в те моменты, когда игрок не в игре.


Каждый раз, когда вы возвращаетесь к игре, вы обнаруживаете, что ваш герой находится на совершенно новом уровне силы, готовый к новым сражениям и достижениям. Supernova Idle предлагает уникальное сочетание активности и пассивного прогресса, позволяя вам наслаждаться игрой без постоянного контроля, что делает её идеальной для тех, кто ценит как динамичные сражения, так и возможность развития персонажей в фоновом режиме.


Скриншоты

Информация о модах

Множитель урона

Множитель защиты

Режим бога

Скорость атаки

Скорость движения

Множитель добычи

Умножитель квестов

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 Теги темы: Режим бога, Много урона

Скачать Supernova Idle (Мод, Режим бога) 0.0.4 взлом

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Скачать Supernova Idle (Мод, Режим бога) 515 Мб Ссылка 2 515 Мб

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