Если вы ищете файтинг с увлекательными элементами научной фантастики, то Supernova Idle определенно станет идеальным выбором для вас. Эта игра сочетает в себе все упомянутые особенности, и в то же время предоставляет игрокам больше свободы и свободного времени, так как персонажи продолжают развиваться даже без активного участия игрока.





Персонажи в игре становятся сильнее с каждым моментом, и это одна из ключевых особенностей, которая удерживает игроков. Уровень силы героев растет по мере их прокачки, и что особенно приятно, улучшения происходят даже в те моменты, когда игрок не в игре.





Каждый раз, когда вы возвращаетесь к игре, вы обнаруживаете, что ваш герой находится на совершенно новом уровне силы, готовый к новым сражениям и достижениям. Supernova Idle предлагает уникальное сочетание активности и пассивного прогресса, позволяя вам наслаждаться игрой без постоянного контроля, что делает её идеальной для тех, кто ценит как динамичные сражения, так и возможность развития персонажей в фоновом режиме.